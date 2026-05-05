Assessore partecipa alla cerimonia dell’Anpi, il sindaco gli toglie la delega

Lunedì 4 maggio il sindaco di Lentate sul Seveso Laura Ferrari ha revocato la delega all’assessore all’Istruzione Domenico Pansera, di Forza Italia come lei, «reo» di aver partecipato alla cerimonia del 25 Aprile organizzata dall’Anpi subito dopo la celebrazione ufficiale del Comune.

Assessore partecipa alla cerimonia dell’Anpi

Un affronto imperdonabile per il primo cittadino, che non era presente alla celebrazione della Liberazione per motivi personali, ma alla quale è stato riferito del comportamento dell’assessore, che dopo gli interventi istituzionali è rimasto davanti al Municipio e ha assistito alla cerimonia organizzata dalla sezione cittadina dell’Anpi, amareggiata per non essere stata, per l’ennesima volta, invitata dall’Amministrazione alla commemorazione ufficiale.

Il presidente dell’Anpi aveva ringraziato pubblicamente l’assessore

In quell’occasione il presidente dell’Anpi, l’ex sindaco Riccardo Brunati, aveva ringraziato pubblicamente Pansera per aver fatto rimanere gli studenti del Consiglio comunale dei ragazzi, ai quali era stata ridata la parola visto che durante la cerimonia del Comune, a causa del malfunzionamento dei microfoni, non si erano sentiti nitidamente i loro interventi. Pansera è rimasto a tutta la celebrazione, insieme alla segretaria cittadina di Forza Italia Maria Antonia Mazzola, non pensando che avrebbe suscitato l’ira del sindaco, che invece, non appena saputo del «misfatto» gli ha comunicato che si sarebbe assunto le responsabilità della sua scelta.

Revocata la delega all’Istruzione all’assessore

E così lunedì lo ha convocato nel suo ufficio e gli ha revocato la delega all’Istruzione, che ora è in capo al sindaco stesso.

«Non rinnego nulla di quello che ho fatto – ha detto Pansera – Ho lasciato liberi gli studenti di partecipare o meno alla cerimonia dell’Anpi e loro hanno scelto di restare. La mia presenza era anche a tutela della Giunta, perché sarei intervenuto nel caso in cui la cerimonia avesse preso una piega politica, cosa che non è avvenuta. Se il sindaco invece ritiene che io abbia sbagliato accetto la sua decisione. Questi anni di assessorato sono stati belli e stimolanti, è stato un percorso intenso durante il quale mi sono messo completamente a disposizione della comunità».

Il sindaco: “E’ venuto meno il rapporto di fiducia”

«Ringrazio l’assessore Pansera per quanto fatto in questi anni, ma è venuto meno il rapporto di fiducia – il commento del sindaco – Ritengo grave che senza avermelo comunicato né prima, né durante né dopo abbia partecipato a una cerimonia che da tre anni a questa parte è organizzata dall’Anpi, con un’ampia partecipazione anche del Pd, in contrapposizione a quella istituzionale. Non è stato trasparente nei miei confronti, per cui ho ritenuto di togliergli la delega».

Pansera è il quarto assessore che viene revocato

Pansera è il quarto assessore che viene revocato dal primo cittadino: durante il primo mandato, nel 2018 era toccato a Patrizia Del Pero, nel 2020 a Roberto Corneo e nel 2021 a Paola Bencini. Con l’imminente scadenza del secondo mandato (manca solo un anno alle elezioni 2027) si pensava che la Giunta rimanesse inalterata, invece ieri è arrivato il colpo di scena.