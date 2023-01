Assolombarda e Comune di Cavenago al lavoro per snellire e digitalizzare le procedure burocratiche

Assolombarda e Comune di Cavenago al lavoro fianco a fianco per snellire e digitalizzare le procedure burocratiche. Firmato un importante protocollo che ha come obiettivo incentivare gli investimenti delle imprese del territorio.

Snellire e digitalizzare le procedure burocratiche e incentivare gli investimenti delle imprese sul territorio sono gli obiettivi del Protocollo firmato oggi da Assolombarda e dal Comune di Cavenago Brianza. L’intesa si inserisce nell’attività di monitoraggio della fiscalità locale che l’Associazione svolge sul territorio con le amministrazioni locali in tema di IMU, tassa sui rifiuti, oneri di urbanizzazione e addizionale IRPEF.

"L’intensa attività di Assolombarda per supportare le imprese del territorio si concretizza anche attraverso la relazione e il dialogo fattivo con le amministrazioni locali - ha dichiarato il direttore generale di Assolombarda Alessandro Scarabelli - Il protocollo firmato con il Comune di Cavenago Brianza, favorisce la collaborazione su temi di interesse per il mondo produttivo, come lo snellimento e la semplificazione delle procedure burocratiche e la creazione di condizioni che possano rendere attrattivo il territorio favorendo nuovi investimenti e la competitività delle imprese".