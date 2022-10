Avis Seveso cerca nuovi donatori. Anche l'Amministrazione a sostegno dell'iniziativa.

Iscrizioni in sede

L'Avis di Seveso cerca nuovi iscritti e nuovi donatori. Sarà possibile aderire domenica 23 ottobre nella sede di Largo Volontari del Sangue 2 dalle 9.30 alle 12. Quali i requisiti per essere donatori? Minimo 18 anni d'età, almeno 50 chili di peso, sana costituzione e disponibilità morale a donare. Anche l'Amministrazione Comunale sostiene la campagna lanciata dalla sezione sevesina di Avis a partire dal sindaco Alessia Borroni, lei stessa donatrice di sangue da alcuni anni.

"Una grande opportunità"

"Il 23 ottobre tutti i cittadini hanno una grande opportunità: avvicinarsi al mondo dell'Avis - affera il primo cittadino sevesino - Molti mi chiedono perché ho iniziato a donare. Perché fa bene agli altri e a me stessa. Esistono tante forme di volontariato e di altruismo ed essere donatore di sangue credo che sia la massima espressione di aiuto per gli altri perché donare una parte di sé contribuisce a salvare una vita umana, qualunque essa sia. Si stima che il 6% della popolazione abbia paura degli aghi (e io ne faccio parte), ma le paure passano quando si fa del bene e, inoltre, donare è una prevenzione con controlli e monitoraggi costanti effettuati da medici esperti e professionisti. Invito tutti i cittadini che sono in buone condizioni di salute a donare sangue o plasma, per il bene di tutti". Sostiene l'iniziativa anche Michele Zuliani, l'Assessore alle Politiche Sociali: "Donare il sangue è un gesto vero e concreto di solidarietà. Significa donare una parte di sé a qualcuno che sta soffrendo, a qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa quindi agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita. Donare il sangue è innanzitutto un dovere civico, la disponibilità di sangue è infatti un patrimonio collettivo di tutti, a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità e in ogni momento".