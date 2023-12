Babbo Natale arriva sulla slitta realizzata dai condòmini di via Cavour

Dopo la bellissima Natività realizzata lo scorso anno, per il Natale ormai alle porte alcuni dei residenti del condominio di via Cavour 1, ad Arcore, si sono superati e, con la loro creatività, hanno realizzato una slitta di Babbo Natale. Opera che è stata posizionata nei giorni scorsi accanto al Christamas village, all'ingresso del Parco di Villa Borromeo, vicino alla pista per gommoni e sci e alla pista di pattinaggio.

L'idea è nata da un gruppo di resienti: loro sono Marco Beltramini, Olimpia Aloise, Maddalena Antignano, Tatiana Aletti e Giovanni Confalonieri.



Lo scorso anno avevano realizzato una Natività

Il presepe,dicevamo, venne realizzato nel 2020, durante il lockdown e nel 2021 venne ubicato nel giardino condominiale, sul lato di via Casati. Lo scorso anno, però, i lavori di ristrutturazione dello stabile e l'installazione del ponteggio non avevano permesso ai condomini di esporre l'opera nel loro giardino. Per questo motivo gli artisti decisero di posizionare la Natività all'ingresso del Parco. Un bellissimo gesto di condivisione che si è ripetuto anche quest'anno con la slitta di Babbo Natale.

Boom di presenze al Villaggio di Natale

Nel frattempo il primo week end del Christmas village ha fatto registrare il tutto esaurito. Il villaggio di Natale, che comprende pista da sci e gommoni (realizzate in materiale sintetico), pista di pattinaggio e mercatini di Natale è stato inaugurato l’8 dicembre.