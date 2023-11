L’Amministrazione comunale di Arcore punta tutte le sue fiches sugli eventi natalizi e promette che sarà il più bel Christmas Village degli ultimi anni.

Nel parco di Villa Borromeo ad Arcore spunta una pista da sci

E, come annunciato, tra gli eventi più attesi del Natale 2023 c'è proprio la pista da sci di cui in queste ore è iniziato l'allestimento nel pratone del parco di Villa Borromeo. Bando agli equivoci: non sarà spruzzata neve artificiale. Chi vorrà indossare gli sci scenderà dalla pista su un tappeto sintetico vero e proprio. Coloro che vorranno potranno anche apprendere le basi della discesa nel campo scuola, mentre in un’altra pista sintetica si scenderà con i classici ciambelloni.

Ma la pista da sci, annunciata già nel settembre scorso, è solo una della tante iniziative che allieteranno gli arcoresi durante le festività.

Anche quest'anno tornano il videomapping sugli edifici, le luminarie natalizie su diverse vie della città (Piave, Gorizia, Manzoni, Roma, San Martino, Edison, Umberto I, 4 Novembre, Trento Trieste, Casati, Gilera) e gli alberi di Natale. Senza dimenticare un'altra novità: la gara tra negozi per il migliore allestimento a tema.

In programma anche un concerto ed eventi di animazione nella giornata di accensione dell’albero che, quest’anno, verrà collocato in Largo Vela anziché nel parco.

Confermata la pista di pattinaggio

Confermata ovviamente anche la pista di pattinaggio su ghiaccio che verrà allestita all’ingresso del Parco Borromeo all’interno del Christmas Village dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Per pattinare e per sciare sarà possibile affittare sul posto l’attrezzatura o portarsi la propria. Saranno presenti, su prenotazione, anche dei maestri di sci per delle lezioni individuali.

Durante i weekend di dicembre e tutti giorni dal 26/12 al 07/01 dalle ore 15:00 alle 19:00 l’accesso alle attività sarà a pagamento per tutti i visitatori. Infine, per tutta la durata della manifestazione all’ingresso del Parco di Villa Borromeo d’Adda sfavillerà un grande albero di Natale.