Sarà don Giovanni Fumagalli il successore di don Massimo Zappa alla guida della chiesa dei Santi Vito e Modesto di Burago. Il sacerdote arriva da Busto Arsizio: l'ingresso ufficiale il prossimo 1 settembre.

Burago: arriva da Busto Arsizio il sostituto di don Massimo

L’attesa è durata veramente poco per i fedeli. Dopo la comunicazione della scorsa settimana in cui il vicario ha annunciato il proprio addio alla comunità dopo 16 anni di servizio, ecco che dopo soli pochi giorni la Diocesi di Milano ha nominato il nuovo sacerdote di riferimento per Burago. Una notizia che in paese era arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che nessuno si sarebbe aspettato di dover salutare don Massimo, in servizio a Burago dal 2007, prima come parroco e poi come vicario dopo la nascita della Comunità pastorale che fa capo a Vimercate.

Chi è don Giovanni Fumagalli

Nato a Monza nel 1955, don Giovanni è stato ordinato sacerdote nel 1979, anno in cui è destinato alla parrocchia di Brusuglio come vicario. Nel 1985 lo spostamento a Seggiano, poi il nuovo servizio a Milano: prima nella chiesa di Sant’Ildefonso, nel 1988, e poi a Santa Maria Ausiliatrice dal 1996, anno in cui viene nominato Decano della zona "Barona". Successivamente il trasferimento a Lainate e infine un nuovo incarico a Busto Arsizio, dove attualmente ricopriva l’incarico di parroco nella parrocchia di San Luigi e Beata Giuliana. Ora un nuovo capitolo per il sacerdote brianzolo che, in un certo senso, torna a casa dopo una vita trascorsa nelle parrocchie del milanese.

Il valzer dei preti

Il trasferimento sarà effettivo a partire dal prossimo 1 settembre, ma è facile pensare che il sacerdote possa far visita molto presto alla sua nuova realtà per iniziare a prendere confidenza con la comunità e il territorio. A Burago don Giovanni sarà dunque chiamato a raccogliere l’eredità di don Massimo, che lascia la Comunità pastorale Beata Vergine del Rosario dopo più di tre lustri. Per lui, ricordiamo, si apriranno le porte della chiesa di Villasanta, dove il prossimo settembre farà il suo ingresso come nuovo parroco dopo il recente trasferimento di don Alessandro Chiesa, che a sua volta diventerà prevosto di Bollate.