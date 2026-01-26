Casa di Comunità: due incontri a Barlassina e Misinto per fare il punto

Casa di Comunità e sanità di prossimità: due incontri pubblici a Barlassina e Misinto promossi dal Partito democratico, con focus sulla Casa di Comunità di Lentate sul Seveso.

Due incontri per parlare della Casa di comunità

Due appuntamenti pubblici per informare i cittadini e aprire un confronto concreto sulla sanità territoriale. E’ questo l’obiettivo degli appuntamenti “Salute! Come stanno i servizi sul territorio?”, promossi dai Circoli del Partito Democratico di Barlassina e Alte Groane, in programma sabato 7 febbraio alle 15 a Barlassina (sala Longoni, via Milano 49) e giovedì 12 febbraio alle 20.30 a Misinto (sala consiliare, piazza Mosca).

Al centro i servizi offerti dalla struttura di Lentate sul Seveso

Al centro degli incontri il tema della Casa di Comunità, con un approfondimento specifico sulla Casa di Comunità di Lentate sul Seveso, struttura di riferimento per i Comuni del territorio. L’obiettivo è offrire ai cittadini informazioni chiare e comprensibili: che cos’è una Casa di Comunità, quali servizi offre, come si accede e quale ruolo può svolgere nel rafforzare i servizi territoriali.

“L’efficacia della Casa di comunità dipende da scelte politiche chiare”

“In un contesto regionale segnato da criticità sempre più evidenti, tra liste d’attesa crescenti, difficoltà di accesso ai servizi territoriali e una forte disomogeneità tra i territori, gli incontri vogliono essere uno strumento concreto di orientamento per i cittadini e un’occasione di confronto su come rafforzare davvero la sanità di prossimità – spiegano gli organizzatori – Le Case di Comunità possono rappresentare una risposta importante, ma la loro efficacia dipende da scelte politiche chiare, investimenti adeguati e un reale coinvolgimento dei territori”.

I relatori

A discuterne saranno Gigi Ponti, consigliere regionale della Lombardia, Antonio Zagari, direttore sociosanitario di Asst Brianza, Roberta Brenna, direttrice del Distretto di Seregno di Asst Brianza, Marianna Spina, medico cardiologo e rappresentante Cobac, Patrizia Bertocchi, medico cardiologo e consigliera comunale di Seregno, Ivano Riva, medico anestesista e responsabile sanità del Pd Monza e Brianza, e Francesca Sulis, assessora ai Servizi sociali del Comune di Ceriano Laghetto, unico Comune dell’area ad aver attivato uno sportello decentrato della Casa di Comunità.

“Vogliamo fare chiarezza sui servizi esistenti”