Cesano Maderno si prepara al Ferragosto con la Festa del Pasquè

Il Ferragosto di Cesano Maderno non sarebbe tale senza la Festa del Pasqué nella centralissima piazza Arese, nella chiesetta della Beata Vergine del Transito.

Tutto pronto per la Festa del Pasquè

Dal 12 al 14 agosto, rosario alle 20.45, mentre martedì 15 agosto, al mattino verrà celebrata la Messa solenne (alle 10) e, a seguire, sarò offerto il rinfresco dai volontari del Pasqué. In serata Messa alle 20.45 e, a seguire, processione mariana, anguriata e ghiacciolata.

A Ferragosto apertura straordinaria di Palazzo Arese Borromeo

Ferragosto è anche apertura straordinaria di Palazzo Arese Borromeo, per visite in autonomia (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) e una visita guidata del Giardino Arese Borromeo (alle 11, con ritrovo all’Infopoint di Palazzo Arese Borromeo). Prenotazione sul sito www.villeaperte.info, nella sezione Visite guidate. Il giardino Arese Borromeo accoglierà, dalle 13, la possibilità di un pic-nic: chiunque potrà portare il pranzo al sacco e gustarlo tra le bellezze del polmone verde cittadino. Prenotazione sul sito www.villeaperte.info, nella sezione Eventi. Nel pomeriggio, alle 16, sempre nel giardino, Arlecchino mille colori, spettacolo con attori e trampolieri a cura dell’associazione Teatro dell’Aleph. Prenotazione sul sito www.villeaperte.info, nella sezione Eventi.

Le proposte fanno parte di "A scena aperta"

Le proposte fanno parte dell’edizione 2023 della rassegna «A scena aperta» ideata dall’Amministrazione comunale per rispondere all’esigenza dei cittadini che, per scelta o per necessità trascorrono l’estate a casa, di poter partecipare a una varietà di eventi stimolanti, perlopiù all’aperto, immersi nella bellezza e nella cultura.