Il «Circolo Gaia Legambiente» di Usmate Velate spegne 30 candeline. Tre decenni passati a battersi per la tutela ambientale e a promuovere l’ambientalismo scientifico.

Circolo Gaia Legambiente, da 30 anni in prima linea per la difesa del territorio

A giugno di quest’anno l’associazione ha festeggiato questo importante traguardo, che nonostante il tanto tempo trascorso, è visto anche come un importante punto di partenza Infatti le «battaglie» non sono ancora finite, anzi ce ne sono sempre di nuove, ed è proprio in momenti come questi che l’ambiente ha bisogno di movimenti sempre pronti a proteggere una fetta del pianeta.

«Come ben noto noi siamo uno dei cento circoli di Regione Lombardia – spiega la presidente Isabella Sangalli – Nel nostro caso l’obiettivo principale riguarda la tutela del nostro territorio, ma anche l’individuazione delle problematiche che questo può incontrare ed è nostro compito metterci nella condizione di poterle risolvere. Il nostro circolo ha cercato di tenere uno sguardo attento su ciò che minaccia il nostro ambiente e da anni la preoccupazione maggiore porta il nome di Pedemontana».

La battaglia per Pedemontana

Purtroppo, con il passare del tempo si è un po’ perso quel vivo interesse di scendere sul campo e opporsi, manifestare, dire di no a ciò che sarebbe potuto essere ulteriormente un danno per il territorio. Negli ultimi tempi però le cose sono cambiate e l’interesse verso il tema Pedemontana, tornato di estrema attualità, è stato ripreso: «Insieme ad alcuni soci abbiamo aperto una pagina Facebook dal nome “Basta Pedemontana”, che si occupa di tenere aggiornati i cittadini e le persone per quanto riguarda gli sviluppi della situazione. Indubbiamente, è questa la più grande battaglia che stiamo portando avanti insieme a tante altre associazioni ambientaliste», rimarca la presidente.

Non solo, perché il circolo non ha mai taciuto neanche sul piano locale, portando all’attenzione dell’Amministrazione comunale (con cui rimane un duraturo e proficuo rapporto di collaborazione) diverse osservazioni e spunti di riflessione, alzando persino la voce di fronte ad alcune scelte operate nel tempo. Come in occasione dell’ultimo Piano di Governo del Territorio.

Le iniziative

Oltre ai progetti che gli attuali 90 soci iscritti al circolo pianificano, sono tante anche le iniziative che vengono organizzate, come ad esempio la manutenzione e la valorizzazione del bosco della Bosco della Cassinetta anche attraverso esperienze didattiche.