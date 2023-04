Comune di Concorezzo, Polizia locale e Cem fianco a fianco contro l'abbandono di rifiuti. Nei primi giorni di utilizzo di Ecuosacco, la cui introduzione ha suscitato numerose proteste in paese, l'Amministrazione ha intensificato i controlli per contrastare comportamenti illeciti.

Controllo quotidiano delle telecamere

Nella giornata di oggi, sabato 15 aprile 2023, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha annunciato alcuni provvedimenti presi contro alcuni trasgressori, "pizzicati" dalle telecamere di videosorveglianza. Telecamere che vengono controllate quotidianamente per contrastare eventuali comportamenti illeciti da parte dei cittadini (residenti a Concorezzo, ma non solo).

"Ringrazio la Polizia Locale e gli operatori di Cem Ambiente Spa che in queste settimane hanno intensificato i controlli sull'abbandono di rifiuti e solo nel fine settimana sono stati identificati e sanzionati 4 soggetti (2 residenti e 2 non). Il controllo delle telecamere e dei sacchi è quotidiano - ha scritto il primo cittadino concorezzese - C'è la massima disponibilità ad accompagnare tutti verso il nuovo modello di raccolta che è sicuramente perfettibile ma assoultamente indispensabile. Abbiamo annunciato tolleranza zero con gli incivili e questa sarà la linea".

L'utilizzo di Ecuosacco

Il monitoraggio attento del territorio si unisce a una mano tesa verso quelle famiglie che stanno trovando maggiori difficoltà nell'utilizzo di Ecuosacco. L'introduzione del sacco rosso per la raccolta differenziata, lo ricordiamo, nelle scorse settimane ha sollevato numerose polemiche in paese: in molti hanno contestato la scelta dell'Amministrazione, che tuttavia non ha fatto altro che allinearsi alle decisioni prese dalle altre realtà del territorio brianzolo. Concorezzo, infatti, era uno degli ultimi Comuni a non aver ancora introdotto Ecuosacco per la gestone della differenziata.