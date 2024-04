Con la Regata Lions delle paperelle nel Seveso solidarietà senza confini

Sono tre gli obiettivi solidali che sarà possibile sostenere partecipando alla nona edizione della Regata Lions paperelle nel Seveso che domenica, 14 aprile, a Cesano Maderno, vedrà sfidarsi duemila paperelle gialle nelle acque del torrente, con partenza alle 16 dalla stazione ferroviaria, alla confluenza tra Seveso e Certesa, e arrivo in piazza Monsignor Arrigoni intorno alle 16.30, dopo una navigazione di cinquecento metri sotto la tutela dei commissari di gara che controllano il corretto svolgimento con particolare attenzione al rispetto delle disposizioni relative alla tutela ambientale.

La Regata Lions delle paperelle

Il Lions Club Cesano Maderno Borromeo punta "a dare un nuovo volto allo Spazio cresco de La Casa di Tina, residenza cesanese per mamme con bambino gestita dall’associazione ConVoi onlus" spiega il presidente Renato Orsenigo; il Lions Club Seregno Aid mira "a sostenere un service di potabilizzazione delle acque nei Paesi a risorse limitate" spiega il seregnese Francesco Viganò; il Gruppo Solidarietà Africa vuole raccogliere fondi per strumenti per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore all’utero per l’ospedale di Tanguiéta in Bénin.

Un sistema di canalizzazione e raccolta delle paperelle al traguardo consente di stabilire un ordine d’arrivo che, abbinato ai biglietti della lotteria, definisce l’attribuzione dei premi in palio. Le duemila paperelle in gara sono infatti progressivamente numerate e abbinate a ognuno dei duemila biglietti della lotteria offerti, fino al momento della partenza della regata, dietro un contributo. I premi sono messi a disposizione dalle organizzazioni promotrici oltre che da privati sostenitori dell’iniziativa. La Regata, che è patrocinata dai Comuni di Cesano e di Seregno, conta anche su Fiume Vivo e Scout Cngei Cesano Maderno, Lions Acqua per la vita, Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale e I Giovani del Torrazzo (Club satellite del Lions Club Cesano Maderno Borromeo).

Il Lions Day

Sul sito paperellelions.it sarà possibile seguire la gara in diretta streaming. La Regata delle paperelle, anticipata alle 15 dal primo Palio delle paperotte nel Seveso (trenta maxi papere abbinate ad associazioni, commercianti ed aziende) rientra nel programma del Lions Day. Per tutta la mattina, dalle 9 alle 12, a Palazzo Arese Borromeo, la presentazione dei service dell’annata 2023/2024 e screening gratuiti di glicemia, udito e vista. Inoltre, spazio ad elementi di primo soccorso con il dottor Fabio Rossi, al service "La forza in uno sguardo", sul contrasto alla violenza di genere, e al concorso fotografico "World Water Day Photo Contest" dedicato all’acqua. Ci saranno anche un’unità mobile dei City Angels e un gazebo degli Scout.

La prima Lions Color Run

All'interno del Lions Day, domenica mattina, la prima Lions Color Run, passeggiata ludico sportiva a passo libero, aperta a tutti. Il ricavato andrà al reparto pediatrico dell’Ospedale Pio XI di Desio. Il ritrovo è previsto alle 9 in piazza Facchetti e la partenza alle 11. Organizzano, con il patrocinio del Comune, i soci de I Giovani del Torrazzo Borromeo, club satellite del Lions Club Cesano Maderno Borromeo. L’anello è di quattro chilometri. Per tutti, al ritorno in piazza Facchetti (indicativamente dopo 45 minuti immersi tra colori, musica, festa ed allegria), gonfiabili, zucchero filato e street food. L’obiettivo è donare dei portaflebo a forma di leone, che è il simbolo del Lions Club" spiega Filippo Rossi, presidente de I Giovani del Torrazzo Borromeo. Iscrizioni online, tramite apposito Qr-code, fino a venerdì 12 aprile.

La cura dell'ambiente

"Sarà una giornata di solidarietà senza confini, festa e divertimento" commenta Renato Orsenigo. Partecipano il Lions Club Desio presieduto da Paola Giambelli (che sarà la speaker ufficiale di Palio e Regata). Ancora più forte del solito l’impegno per l’ambiente: "La mattina di domenica, grazie a un accordo con il Comune e agli strumenti che ci metterà a disposizione Gelsia Ambiente, faremo una pulizia straordinaria dell’alveo del fiume - spiega Mauro Senili, il presidente della sezione Scout Cngei Cesano Maderno che conta più di 300 iscritti - La Regata è preziosa perché invita i cittadini a guardare nel letto del fiume e vivere il Seveso come parte importante del territorio".