Consegnato "il regalo di Carlotta" per Camilla

Consegnato «Il regalo di Carlotta» per realizzare il sogno di Camilla.

Il regalo di Carlotta per Camilla: un assegno di quasi 3mila euro

Sara Aldeghi e Michele Bompignano, i genitori della piccola Carlotta, rinata in Cielo a soli due anni per un raro tumore al cervello, hanno portato un assegno di quasi 3mila euro a Simona Spinzi e Gianluca Gigliotti, genitori di Camilla, una bambina di Cesano Maderno affetta dalla sindrome di Rett, che necessita di un mezzo speciale sul quale caricare la carrozzina.

Un successo la raccolta fondi lanciata qualche mese fa

Mamma e papà mesi fa avevano lanciato un appello, una richiesta di aiuto per realizzare questo importante obiettivo, e in tanti si erano mobilitati. Tra loro anche i genitori di Carlotta, residenti a Misinto ma originari di Meda, che a ottobre avevano avviato una raccolta fondi. E ora hanno consegnato il ricavato alla famiglia cesanese.

"Grazie alla nostra Carlotta, che ci guida in missioni straordinarie"

«Abbiamo raccolto 2.274 euro con le donazioni, mentre 500 euro sono stati devoluti dall’associazione Il regalo di Carlotta, attingendo da quanto ricavato con le iniziative natalizie - spiega Sara - Ringraziamo tutti di cuore per la generosità, tutte le persone che hanno contribuito a regalare un sorriso a Camilla e alla sua splendida famiglia. E grazie alla nostra Carlotta perché lei ci guida in missioni straordinarie e ci dà l’opportunità di conoscere persone meravigliose».

Ancora attiva la raccolta fondi

«Loro sono convinti che sia merito di Carlotta, e probabilmente c’è il suo zampino in tutto ciò, ma questo risultato è stato possibile grazie al loro enorme cuore», il messaggio di mamma Simona, che aggiunge entusiasta: «Siamo riusciti a raccogliere una bella cifra, non ce lo aspettavamo». L’importo non copre ancora tutta la somma necessaria per acquistare il mezzo, per cui chi volesse dare un contributo può ancora farlo attraverso il link https://www.gofundme.com/f/aiutateci-ad-acquistare-unauto-per-camilla.