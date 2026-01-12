L’Ambulatorio medico temporaneo si “sdoppia”
I locali dello stabile di via Trento e Trieste di proprietà del Comune, recentemente riqualificati, ammodernati e adibiti ad ambulatori medici, già da qualche giorno ospitano i medici dell’Ambulatorio medico temporaneo (AMT) che quindi si “sdoppia” rispetto alla sede iniziale di viale Martiri d’Ungheria “inaugurata” nel 2023 proprio per andare incontro a livello logistico a una più ampia porzione di popolazione sevesina.
Da febbraio arriva un nuovo medico di Medicina generale
Non solo: dal mese di febbraio a Seveso arriva un nuovo medico di Medicina generale (MMG). Si tratta del dottor Stefano Novati, che a partire dal prossimo mese utilizzerà uno dei locali ambulatoriali rimessi a nuovo dal Comune di Seveso, sempre nel cuore di Baruccana, “tamponando” l’ampia richiesta in città, alla luce anche della cessazione dell’attività – a partire dallo scorso 1° Gennaio 2026 – del dottor Massimo Emilio Cappelli.
Ecco come scegliere il nuovo medico di base
I sevesini che volessero avvalersi delle prestazioni mediche del dottor Novati potranno farlo a partire già dai prossimi giorni attraverso le tradizionali modalità (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/conosci-la-tua-sanita/cambia-
medico).
Come prenotare una visita all’Amt
Ricordiamo inoltre le modalità di prenotazione per una visita all’AMT tenendo presente della disponibilità di fasce orarie anche in via Trento e Trieste per coloro che abitano nella parte più a est della città (Baruccana e limitrofi). Occorre telefonare al numero unico centralizzato di ASST Brianza (039 6657199), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16, oppure scrivere una mail a amt.seveso@asst-brianza.it.