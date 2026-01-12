Sanità

Da febbraio arriva un nuovo medico di Medicina generale

Il dottor Stefano Novati avrà il suo ambulatorio nello stabile comunale di Baruccana, in via Trento e Trieste, recentemente riqualificato.

Da febbraio arriva un nuovo medico di Medicina generale

Seveso · 12/01/2026 alle 12:36

di

Un nuovo medico di Medicina generale a Seveso a partire da febbraio. Avrà il suo ambulatorio nello stabile di proprietà comunale in via Trento e Trieste a Baruccana (recentemente riqualificato), dove da qualche giorno ricevono anche i medici dell’AMT.

L’Ambulatorio medico temporaneo si “sdoppia”

I locali dello stabile di via Trento e Trieste di proprietà del Comune, recentemente riqualificati, ammodernati e adibiti ad ambulatori medici, già da qualche giorno ospitano i medici dell’Ambulatorio medico temporaneo (AMT) che quindi si “sdoppia” rispetto alla sede iniziale di viale Martiri d’Ungheria “inaugurata” nel 2023 proprio per andare incontro a livello logistico a una più ampia porzione di popolazione sevesina.

Lo stabile comunale in via Trento e Trieste a Baruccana

Da febbraio arriva un nuovo medico di Medicina generale

Non solo: dal mese di febbraio a Seveso arriva un nuovo medico di Medicina generale (MMG). Si tratta del dottor Stefano Novati, che a partire dal prossimo mese utilizzerà uno dei locali ambulatoriali rimessi a nuovo dal Comune di Seveso, sempre nel cuore di Baruccana, “tamponando” l’ampia richiesta in città, alla luce anche della cessazione dell’attività – a partire dallo scorso 1° Gennaio 2026 – del dottor Massimo Emilio Cappelli.

Ecco come scegliere il nuovo medico di base

I sevesini che volessero avvalersi delle prestazioni mediche del dottor Novati potranno farlo a partire già dai prossimi giorni attraverso le tradizionali modalità (https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/conosci-la-tua-sanita/cambia-
medico).

Come prenotare una visita all’Amt

Ricordiamo inoltre le modalità di prenotazione per una visita all’AMT tenendo presente della disponibilità di fasce orarie anche in via Trento e Trieste per coloro che abitano nella parte più a est della città (Baruccana e limitrofi). Occorre telefonare al numero unico centralizzato di ASST Brianza (039 6657199), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16, oppure scrivere una mail a amt.seveso@asst-brianza.it.

Tu cosa ne pensi?