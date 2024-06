Dagli Alpini di Meda un assegno all'associazione Il regalo di Carlotta

Quando divertimento, stare insieme e impegno fanno rima con solidarietà. E' quello che è successo mercoledì sera a Meda, nel primo dei mercoledì di eventi di “Meda Estate”, organizzati dall’Amministrazione comunale con l’aiuto e la collaborazione di tante realtà medesi.

Dagli Alpini un assegno a Il regalo di Carlotta

Il Gruppo Alpini cittadino, che quest’anno ha voluto ancor più mettersi in gioco chiedendo di gestire due casette per il ristoro dei presenti in piazza Cavour, ha destinato il ricavato della serata all’associazione Il regalo di Carlotta, fondata dopo la morte, nel 2020 a soli 2 anni, di Carlotta Bompignano. Una donazione di 500 euro consegnata nelle mani di Sara Aldeghi e Michele Bompignano, genitori della piccola.

"Aiuteremo le famiglie in difficoltà"

"Siamo contenti di questa sinergia che si è venuta a creare - affermano i volontari dell'associazione - Così potremo aiutare ancora di più famiglie in difficoltà, nel nostro spirito di preservare la dignità di ogni persona offrendo aiuti concreti per far fronte a tante necessità. Nel sempre presente ricordo di Carlotta, strappata prematuramente alle gioie della vita terrena e nel credo che un semplice gesto d’amore crea un flusso infinito".

"Noi Alpini siamo semper prunt"

Fa eco il Gruppo Alpini: