Domani i volontari Enpa ad Albiate per la raccolta alimentare per le colonie feline

Domani, sabato prossimo, 22 maggio, i volontari Enpa di Monza e Brianza si ritroveranno ad Albiate per una raccolta alimentare dedicata alle colonie feline. Appuntamento all’Oasipet dalle 9.30.

Domani raccolta alimentare per le colonie feline

I volontari Enpa raccoglieranno gli alimenti a partire dalle 9,30 e fino alle 18,30 con orario continuato. Obiettivo dell’iniziativa è quello arrivare ad aiutare i numerosi gatti liberi delle colonie feline sul territorio seguiti dall’associazione e da diversi tutori, 365 giorni all’anno, Natale e Pasqua compresi.

La richiesta, per chi volesse contribuire, è pertanto principalmente di cibo per gatti preferibilmente “umido” di media qualità, in lattine da 400g, ideale per riuscire a sfamare numeri elevati di mici.