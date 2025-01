Dopo oltre un anno manca ancora il regolamento, i parcheggi "rosa" per le mamme si tingono di giallo

Anche senza pass si può parcheggiare sugli stalli di sosta "rosa" dedicati alle neo mamme o alle mamme in dolce attesa senza incorrere nel pericolo della sanzione.

Si, avete capito bene. Accade ad Arcore e a sollevare quello che ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio giallo è stato Simone Sgura, ex presidente del Consiglio comunale durante il secondo mandato guidato da Rosalba Colombo ed esponente del Pd.

Sgura attualmente ricopre l'incarico di presidente del Comitato di Frazione La Cà/Cà Bianca e il prossimo mese di marzo diventerà papà per la seconda volta.

Nei giorni scorsi si è recato in centro Arcore a bordo della sua auto in compagnia della moglie che si trova al settimo mese di gravidanza. Una volta arrivato al parcheggio ribattezzato "Dell'Apollo" l'esponente del Pd ha cercato invano di parcheggiare la sua auto nello stallo di sosta rosa. Senza tuttavia riuscirvi.

"Care neomamme e future neo mamme arcoresi sappiate che, fare la trafila per avere questo pass per i "posteggi rosa", attendere l'arrivo e pagare non serve a nulla (almeno per ora) - ha scritto Sgura - Breve storia triste di questo "contrassegno parcheggio rosa":

oggi pomeriggio (ieri, venerdì 3 gennaio, ndr) con la compagna al 7 mese di gravidanza (con tutte le problematiche inerenti) non abbiamo potuto parcheggiare nel posteggio rosa perché era stata appena occupata da un auto senza contrassegno. Ho chiesto gentilmente alla signora in auto se avesse il pass.. ma mi ha detto che lei non si sarebbe spostata da lì anche se sprovvista di contrassegno! ( la civiltà). Allora ho chiamato i vigili che però in quel momento non potevano uscire a verificare la questione. Alora ho chiesto delucidazioni per il contrassegno al telefono sempre alla Polizia locale. Udite udite: mi è stato detto che visto che la Giunta, dopo un anno, non ha ancora approvato il Regolamento, non sarebbero comunque potuti intervenire. Dunque parcheggi rosa liberi per tutti".