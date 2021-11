Dopo Varedo lo screening diabetologico arriva anche a Vimercate

Iniziativa aperta a tutta la popolazione

Appuntamento mercoledì 24 novembre, dalle ore 14.00 alle 17.00.

ASST Brianza promuove anche a Vimercate lo screening diabetologico.

Nell’ambito della Giornata internazionale del Diabete, ASST Brianza organizza una seconda iniziativa aperta a tutta la popolazione: uno screening del diabete, con la valutazione dei fattori di rischio delle malattie metaboliche.

Dopo Varedo, l’appuntamento, questa volta, è a Vimercate, mercoledì 24 novembre, dalle ore 14.00 alle 17.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Vimercate.

Qui, verranno valutati da un team di specialisti, la glicemia e gli altri parametri clinici e antropometrici che danno indicazioni sul rischio di sviluppare la malattia diabetica e la malattia cardiovascolare. Verranno dati, inoltre, consigli clinico/comportamentali per prevenire le due patologie.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Vimercate che ha messo a disposizione gli spazi necessari.

L'importanza della diagnosi precoce

“Nel diabete di tipo 1 – spiega Ida Mangone direttore della struttura di Diabetologia, Endocrinologia e Nutrizione Clinica dell’Ospedale di Vimercate – sono fondamentali una rapida e precoce diagnosi e un monitoraggio attento della malattia. Nel diabete di tipo 2 diventa necessario l’aggiornamento delle linee di terapia farmacologica, da modulare in base alle fasi della malattia e alle comorbidità. Significativa è, quindi, la collaborazione tra professionisti sanitari per poter rispondere in maniera completa e puntale ai bisogni assistenziali di un paziente così complesso come quello diabetico”.