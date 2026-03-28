E’ già finita l’avventura di GionnyScandal al Grande Fratello Vip

E’ durata solo dieci giorni l’avventura di GionnyScandal al Grande Fratello Vip. Ieri, venerdì 27 marzo 2026, ha deciso di lasciare definitivamente la casa più spiata della televisione.

GionnyScandal lascia il Grande Fratello Vip

Il rapper, all’anagrafe Gionata Ruggieri, cresciuto a Meda, era entrato dalla famosa porta rossa il 17 marzo 2026. Già dai primi giorni aveva manifestato segnali di disagio e aveva pensato di lasciare il programma. Agli altri concorrenti aveva raccontato la sua storia, costellata di abbandoni e delusioni.

Adottato da piccolo e poi rimasto orfano, si è riscattato con la musica

Nato il 27 settembre 1991 a Pisticci, un Comune in provincia di Matera, in Basilicata, è stato adottato quando aveva solo due anni da una famiglia di Meda. Ma nel giro di poco tempo ha perso i suoi nuovi genitori, morti quando era piccolo, e a prendersi cura di lui ci ha pensato nonna Adriana Bezze. La musica è stata la sua forma di riscatto, aiutandolo a superare i momenti difficili.

Lascia il Grande Fratello Vip dopo l’incontro con la fidanzata

Ma ieri sera, dopo l’incontro con la fidanzata Clara davanti alla porta rossa, ha deciso di ritornare ai suoi affetti, che gli mancavano troppo. La ragazza ha cercato di convincerlo a proseguire il gioco, rassicurandolo sul fatto che “stiamo tutti bene”, e anche la padrona di casa, la conduttrice Ilary Blasi, ha provato a dissuaderlo. Ma non c’è stato nulla da fare: Gionny ha deciso di tornare alla vita di sempre.