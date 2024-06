Elezioni a Barlassina, mercoledì 5 giugno il faccia a faccia tra i candidati sindaci

Inizialmente previsto per il 31 maggio, è stato rinviato a mercoledì 5 giugno 2024 il faccia a faccia tra i candidati sindaci di Barlassina, organizzato dal Giornale di Seregno.

Mercoledì 5 giugno il faccia a faccia tra i candidati

Un rinvio reso necessario dal ricovero in ospedale di uno dei tre aspiranti sindaci, il farmacista Paolo Vintani, che è stato dimesso proprio ieri, giorno in cui era previsto il dibattito con gli altri due contendenti: Daniela Morisi e Claudio Trenta.

Appuntamento all'auditorium Sanvito della Bcc

L'appuntamento è quindi per mercoledì 5 giugno alle 20.45 nell'auditorium Sanvito della Bcc di Barlassina, in via Cristoforo Colombo 1/3. A sfidarsi, come detto, Paolo Vintani, sostenuto dalla lista di Centrodestra Barlassina Tradizione e Futuro, Daniela Morisi, appoggiata da Insieme per Barlassina, e Claudio Trenta di Con Trenta per Barlassina. La cittadinanza è invitata a partecipare.