Eventi, dibattiti, spettacoli e momenti musicali per la Giornata internazionale della donna

L'assessora Morazzi: "Tante occasioni per stimolare riflessioni e analisi attraverso cultura e arte, così da trasformare la celebrazione in un’occasione di condivisione e partecipazione collettiva"

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Cesano Maderno, promuove ed organizza un ricco calendario di appuntamenti, fino al 20 marzo, dedicati alla libertà e alla emancipazione femminile, alla riflessione su questi temi, alla cultura e alla condivisione.

Giornata internazionale della donna

“La Giornata internazionale della donna rappresenta un momento fondamentale per promuovere i diritti delle donne e valorizzarne il ruolo nella società – ha spiegato l’assessora alla Cultura Martina Morazzi – Si spazia tra dibattiti e confronti, performance artistiche, presentazioni di libri e discussioni sulle tematiche attuali, per stimolare riflessioni e analisi attraverso cultura e arte, ma anche con concerti e momenti musicali che trasformeranno la celebrazione in un’occasione di condivisione e partecipazione collettiva”.

Banchetto espositivo di libri e film dedicati alle atlete di ieri e di oggi

Alla biblioteca Pappalettera sarà presente fino al 16 marzo “Donne sul Podio”, un banchetto espositivo di libri e film dedicati alle atlete di ieri e di oggi: storie di conquiste, coraggio e passione, per raccontare lo sport come spazio di libertà e cambiamento. “Etica e Sport” saranno nuovamente protagoniste in occasione dell’evento di venerdì 6 marzo (alle 21 in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo), con il giornalista sportivo Marino Bartoletti e a cura delle associazioni Il Circolino, ConSenso e Noi Per Cesano. Si parlerà di etica nello sport, un valore legato all’umanità, alla lealtà e al rispetto, che spesso si scontra con le logiche di business e iper-competitività, con un affondo sulle donne nello sport. Ingresso con prenotazione: consensoeventi@gmail.com.

Una serata per celebrare l’essere donna

Sabato 7 marzo all’auditorium Disarò (con inizio alle 20.30) “A Testa e a Voce Alta”: una serata per celebrare l’essere donna. Un doppio evento, che vedrà prima il dialogo “Tutte le donne che sei: Ragazza. Madre. Manager. Regina”, tra echi letterari e testimonianze della storia, a cura di Associazione Amici della Biblioteca Civica Pappalettera e Circolo di lettura Pequod ed a seguire (dalle 21.15) il concerto gospel “The Good News – Female Gospel Choir”, un coro di donne che canta per sostenere il diritto di essere quello che si è. Ingresso gratuito e su prenotazione sul sito www.palazzoareseborromeo.it.

A Palazzo Arese Borromeo “Le Signore del Palazzo”

Sabato 7 e domenica 8 marzo, a Palazzo Aredse Borromeo, per l’iniziativa “Le Signore del Palazzo”, ingresso speciale per le visite in autonomia delle donne (ingresso che comprende anche la visita alla mostra allestita al piano nobile “Arazzi, stendardi, paraventi. Un vento di libertà anima la pittura”). Domenica 8 marzo, inoltre, doppio appuntamento (alle 15 e alle 16.30) con il “Barocco a tempo di swing: dee, nobildonne e ritmi ribelli”, visite guidate di Palazzo Arese Borromeo, ad un prezzo speciale, con focus sulle donne di Casa Borromeo-Arese e sulle figure femminili presenti negli affreschi. Al termine della visita, le Whoopie Gals vi sorprenderanno con una esibizione Chorus Line su coinvolgenti note swing (prenotazione su www.villeaperte.info/visite-guidate).

Due libri per celebrare l’8 Marzo

E ancora, la giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe presenterà il suo libro “Uguale per tutti”, mercoledì 18 marzo in Sala Aurora (alle 21), nell’incontro con l’autore promosso dalle associazioni Circolino e ConSenso. La giornalista, specializzata in cronaca giudiziaria, si è nel tempo dedicata alla scrittura di libri di narrativa, in cui i fatti di cronaca giudiziaria e le figure femminili sono al centro della scrittura (prenotazione su consensoeventi@gmail.com).

Il programma di eventi organizzato dal Comune si completerà venerdì 20 marzo, alle 18.30 in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo con “Di corsa verso il futuro. I 5 passi per tornare alla vita”, ovvero la presentazione del libro ufficiale, firmato dalla Fondazione Veronesi, per sostenere il recupero delle pazienti oncologiche nel momento più delicato: quello in cui la paura del ritorno della malattia si intreccia con il desiderio di rinascita. Prenotazione sul sito

www.palazzoareseborromeo.it.

Lo shopping in rosa

Dal 7 al 9 marzo, inoltre, torna lo “shopping in rosa”, l’iniziativa che già lo scorso anno ha ricevuto tanti apprezzamenti: un fine settimana per festeggiare le donne, con promozioni e omaggi a loro riservati (è possibile trovare l’elenco delle attività commerciali aderenti all’iniziativa sul sito e sui canali di comunicazione del Comune).

“Celebrare l’8 Marzo è importante – ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca – ma è altrettanto fondamentale ricordare che il rispetto, la tutela dei diritti e la valorizzazione delle donne non possono limitarsi a una sola giornata. Il valore e la figura della donna vanno riconosciute e sostenute sempre, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, nelle istituzioni e nella società. È una responsabilità collettiva che chiama ciascuno di noi a comportamenti coerenti e concreti. Gli eventi organizzati e promossi non si limitano a celebrare la figura della donna ma sono mirati a rafforzare l’azione di sensibilizzazione e di diffusione della cultura del rispetto”. “La nostra Amministrazione rinnova il suo impegno su un tema che non può essere ridotto a una singola ricorrenza. I dati ci restituiscono una realtà chiara: le distanze tra i generi si riducono, ma con un ritmo ancora impercettibile. La strada da percorrere è ancora lunga, non ci stancheremo mai di creare occasioni per discutere, confrontarci e pensare. Questa consapevolezza è il filo conduttore che unisce i nostri progetti: dalla nuova biblioteca, centro vivo di aggregazione, ai percorsi di cittadinanza attiva e ai tavoli di lavoro che coinvolgono scuole ed enti del territorio”, ha dichiarato l’assessora alle Pari Opportunità Cinzia Battaglia.

Foto: “La profezia della strega”, Rachele Frison, olio su tela