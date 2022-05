"Per la sicurezza di piazza Fari va acceso il faro sull'antenna Vodafone"

Seregno

"In piazza va acceso il faro sull'antenna Vodafone"

Per aumentare la sicurezza in piazza Fari, nel quartiere Sant'Ambrogio, è necessario accendere un faro sull'antenna di telefonia mobile. Lo sostiene il Comitato di quartiere Meredo Sant'Ambrogio, sollecitato da diversi abitanti delle vie adiacenti la piazza che più volte in passato è finita al centro delle lamentele per le condizioni di degrado. Per gli abitanti va potenziata l'illuminazione pubblica, non soltanto nella zona denominata "basilica" ma in tutta l'area pubblica, compresa quella verde, soprattutto per motivi di sicurezza.

La richiesta del Comitato di quartiere

La richiesta è stata avanzata formalmente dal Comitato di quartiere agli assessori alla Sicurezza e ai Lavori pubblici, rispettivamente William Viganò e Giuseppe Borgonovo, nonché al dirigente comunale Franco Greco. Il Comitato chiede "che sia attivato il faro dell'antenna Vodafone, unico operatore dell'impianto, che insiste nell'area. Durante un intervento di manutenzione, i tecnici della compagnia telefonica hanno confermato ad alcuni cittadini intervenuti sul posto la piena fattibilità di accensione di un faro per rendere maggiormente illuminata la piazza Fari e che questa richiesta è nella piena disponibilità degli uffici comunali".

Più sicurezza in vista del mercato agricolo

Il Comitato ritiene improrogabile l'accensione del faro sull'antenna della telefonia mobile anche in vista della prossima attivazione del mercato agricolo rionale, che richiamerà diversi cittadini da altri quartieri ed esercenti dalla Brianza. "Una zona sicura nelle ore notturne potrà garantire l'inizio senza problemi dell'attività mercatale la mattina", conclude David Savoca referente del comitato. Il 29 maggio sono previste le elezioni per il rinnovo dei Comitati.