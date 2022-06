Festa a Verano per la prima Messa di don Angelo

Grande festa questa mattina a Verano, nella "sua" Verano, per la prima Messa di don Angelo Radaelli

La prima Messa del novello don

Questa mattina, domenica 12 giugno, il novello sacerdote ha celebrato la funzione insieme a don Luca Piazzolla e ai parroci della zona, circondato dall'affetto e dalla partecipazione di tutta la comunità.

Molti veranesi già ieri hanno partecipato ai festeggiamenti x il novello sacerdote, 32 anni, seguendo la cerimonia di ordinazione in Duomo a Milano. Nel pomeriggio di sabato poi è stato accolto da una grande festa e tanti momenti di condivisione con gli amici e i ragazzi dell'oratorio. In serata in suo onore si è svolto anche uno spettacolo.

I festeggiamenti proseguiranno oggi in oratorio: dopo il pranzo insieme, giochi, animazione e taglio della torta.