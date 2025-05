In un tripudio di bandierine e festoni rosa, il boato e gli applausi del pubblico, numerosissimo, questo pomeriggio Cesano Maderno ha accolto con calore ed entusiasmo la 18esima tappa del Giro d’Italia numero 108.

Arriva il Giro d'Italia e scoppia la festa

I corridori professionisti partiti da Morbegno e arrivati in città dopo più di cento chilometri di fatica e determinazione e passaggi da Albiate, Lesmo e Seregno, hanno trovato ad attenderli, lungo l’anello di 12 chilometri del circuito cittadino, decine di migliaia di appassionati e curiosi, e hanno tagliato il traguardo in corso Roma passando tra due ali di folla festante.

Le premiazioni dei campioni

Sul palco allestito in piazza 25 Aprile per le premiazioni, insieme alla sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega ai Giovani ed allo Sport, Federica Picchi, al presidente della Provincia Luca Santambrogio, al sindaco Gianpiero Bocca, al vicesindaco Francesco Romeo e all’assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi, anche il campionissimo Vincenzo Nibali, per la gioia dei tifosi.

Le premiazioni degli alunni

Nel primo pomeriggio le premiazioni delle due scuole della città vincitrici del progetto “Bici scuola”. Bravissimi i bambini e le bambine della 2^A della scuola primaria Maria Ausiliatrice di Binzago e della 4^A della Bbe di Cassina Savina.

Una giornata di festa e sport

Una bellissima giornata di sport e di festa, a cui hanno contribuito anche gli oltre 250 volontari impegnati insieme a Forze dell'ordine e di soccorso. E' a loro che è andato il primo pensiero e il primo grazie del sindaco Gianpiero Bocca al termine della manifestazione:

"Mi ha davvero commosso la meravigliosa macchia rosa dei volontari, persone che hanno dedicato una giornata intera alla propria città, dimostrando un grande attaccamento. Voglio ringraziare anche le Forze dell'ordine, capaci di un ottimo lavoro di squadra coordinato dal questore Salvatore Barilaro e dal prefetto Patrizia Palmisani. E' stata una grande festa per tutti, per Cesano Maderno, per la Brianza e per la Lombardia e sono orgoglioso della risposta della città".