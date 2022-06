Portare le esigenze delle piccole e medie imprese alle orecchie degli amministratori del domani. Ecco l’obiettivo

primario de “Meda città della qualità”, il report prodotto dalla sezione medese di APA Confartigianato Imprese

Milano Monza e Brianza in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 12 giugno.

Gli artigiani medesi scrivono agli amministratori in vista delle elezioni

Fine ultimo del documento, indirizzare a tutti coloro che si candideranno alle elezioni amministrative le istanze degli artigiani, mettendo in luce punti di forza e debolezza del fare impresa ai giorni nostri. L’indagine si inserisce nel contesto di “La città a valore artigiano”, l’ampio documento prodotto dalla Confederazione che traccia una fotografia sullo stato delle imprese nell’area del milanese e di Monza e Brianza.

Formazione, cultura e urbanistica al centro

“Meda città della qualità” è stato realizzato dalla territoriale di Meda partendo da un lavoro di ascolto e dialogo con le imprese associate. Tre i punti sui quali insiste il documento: formazione, cultura e urbanistica.

Il report è stato inviato in formato digitale a tutti i candidati sindaci in corsa per le elezioni amministrative di Meda che si terranno il prossimo 12 giugno. La territoriale ora è a disposizione per un incontro con coloro che vorranno approfondire le loro proposte.

A questo link potete trovare il documento e il report realizzato a livello provinciale.