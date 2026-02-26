Al via le celebrazioni per i settant’anni di storia della sezione Scout Cngei di Cesano Maderno.

Gli Scout Cngei festeggiano i primi settant’anni

In occasione della Giornata del Pensiero, si è svolta la prima attività ufficiale dei festeggiamenti per il 70esimo anniversario della sezione Scout Cngei di Cesano Maderno, fondata nel 1956 da Agostino Andermark.

La Giornata Mondiale del Pensiero è una ricorrenza internazionale dello scautismo celebrata ogni anno nel giorno in cui è nato Robert Baden-Powell, fondatore del movimento scout. È un momento in cui gli scout di tutto il mondo riflettono sul valore della fratellanza, del servizio e dell’impegno verso la comunità, sentendosi parte di una grande rete internazionale unita dagli stessi ideali.

Tra gioco e educazione

Nei giorni scorsi, tutti i ragazzi e le ragazze della sezione, suddivisi per fasce d’età, si sono impegnati in attività diffuse su tutto il territorio cesanese e, atraverso le testimonianze di ex scout, hanno potuto riscoprire la storia, i valori e le tradizioni che hanno segnato settant’anni di presenza educativa del Cngei sul territorio.

Le attività hanno alternato giochi a momenti di approfondimento legati alla storia della sezione. I Rover, in particolare, in collaborazione con l’ufficio Cultura del Comune, hanno svolto alcuni importanti servizi per la comunità: si sono occupati dell’accoglienza dei visitatori al Museo didattico del Legno e alla mostra fotografica all’auditorium Paolo e Davide Disarò, e della pulizia del Parco Borromeo, a testimonianza concreta dello spirito di servizio che caratterizza lo scautismo laico del Cngei.

La presenza dell’Amministrazione

La mattinata ha visto anche la gradita visita del vicesindaco Francesco Romeo e dell’assessore alle Politiche giovanili Cinzia Battaglia che hanno portato il loro saluto alla sede La Montina, all’interno del Parco delle Groane, concessa dal Comune nel 2022.

I prossimi appuntamenti

L’iniziativa ha rappresentato il primo momento di celebrazione di un anniversario importante, che nei prossimi mesi vedrà ulteriori eventi aperti alla cittadinanza. Il primo sarà l’inaugurazione della mostra fotografica, in programma l’8 aprile all’auditorium Paolo e Davide Disarò, un’occasione per ripercorrere attraverso immagini e testimonianze i settant’anni di storia della sezione scout Cngei di Cesano Maderno.