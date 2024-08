"Grazie per il tuo servizio alla città di Arcore", il saluto del sindaco Bono a don Giandomenico

Anche il sindaco di Arcore Maurizio Bono saluta il parroco don Giandomenico Colombo, in procinto di lasciare la guida pastorale della città dopo ben 16 anni. A prendere il posto di don Colombo alla guida della comunità pastorale, tra pochi giorni, sarà don Virginio Vergani, classe 1964 e ordinato prete nel 1992. Il sacerdote quest'anno festeggia 32 anni di sacerdozio.

Bono, dicevamo, ha voluto omaggiare don Colombo attraverso una lettera toccante inviata al sacerdote nei giorni scorsi. Missiva che vi proponiamo di seguito in maniera integrale e che testimonia il grande dialogo e l'amicizia tra coltivata in questi anni tra Bono e il prelato.

"Sei stato un punto di riferimento per molti"

"Con profonda gratitudine e un pizzico di tristezza nel cuore, ci rivolgiamo al nostro amato parroco che, dopo anni di dedizione e servizio pastorale nella nostra comunità, si appresta a lasciare la guida della nostra Comunità Pastorale per assumere un nuovo e importante incarico come responsabile della comunità pastorale dei Santi Martino e Benedetto che comprende le parrocchie di Molteno, Sirone e Garbagnate Monastero - si legge nella lettera - Caro Don Giandomenico, a nome dell'intera comunità di Arcore, desidero esprimerti il nostro più sentito ringraziamento per tutto ciò che hai fatto durante il tuo tempo tra noi. Sei stato una guida spirituale, un amico e un punto di riferimento per molti. La tua dedizione, la tua disponibilità e la tua capacità di ascoltare e comprendere hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti noi. Ci hai accompagnato nei momenti di gioia e di difficoltà, condividendo con noi la tua fede e il tuo amore per il prossimo".

"Abbiamo imparato molto dal tuo esempio quotidiano di umiltà, compassione e impegno"

"La tua presenza è stata per molti di noi una fonte di conforto e ispirazione. Abbiamo imparato molto da te, non solo dalle tue parole, ma anche dal tuo esempio quotidiano di umiltà, compassione e impegno - prosegue la lettera - Sappiamo che la nuova Comunità Pastorale sarà accolta da un pastore che porterà lo stesso spirito di amore e dedizione che hai mostrato qui ad Arcore. Siamo certi che la tua nuova comunità saprà

apprezzare le tue qualità e beneficiare della tua guida, come noi abbiamo avuto la fortuna di fare. Pur sentendo già la tua mancanza, ti auguriamo tutto il meglio per questa nuova avventura. Che tu possa continuare a illuminare il cammino di tanti altri con la stessa passione e dedizione che ti hanno sempre contraddistinto. La porta di Arcore rimarrà sempre aperta per te, e siamo sicuri che i tuoi insegnamenti e il tuo sorriso resteranno con noi per molto tempo ancora. Grazie di cuore, Don Giandomenico. Ti auguriamo ogni bene e che il Signore ti accompagni sempre nel tuo cammino. Con affetto e stima".

Il saluto della città

Il primo degli appuntamenti in calendario per abbracciare il sacerdote in partenza coinciderà con uno dei primi eventi ospitati dalla Sala della Comunità arcorese. Domenica 1° settembre è in programma lo spettacolo "Cammelli a Barbiana – Don Lorenzo Milani e la sua scuola". Sabato 7 settembre ci sarà una messa di saluto presso la parrocchia Regina del Rosario che precederà un momento comunitario di rinfresco per poi partire alla volta di Garbagnate Monastero con una fiaccolata; Invece domenica 8 settembre sarà possibile salutare il sacerdote nelle messe delle 10, nella parrocchia di Sant’Eustorgio, e 18.30 nella parrocchia Maria Nascente di Bernate.

Don Colombo, ricordiamo, venne ordinato sacerdote il 15 giugno del 1980 a Roma, direttamente da Papa Giovanni Paolo II°. Una chiamata al sacerdozio che lo stesso religioso avvertì già in giovane età e che venne favorita dalla sua frequentazione dell'oratorio. Dal 1980 al 1994 ha portato avanti il ministero sacerdotale a Bussero, poi dal '94 al 2008 a Venegono e da allora fino al prossimo settembre in città.