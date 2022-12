Il comandante dei Carabinieri sul pulpito per una lezione contro le truffe

Ha dispensato consigli anti-truffe al termine delle Messe, per mettere in guardia la cittadinanza, specialmente gli anziani. Il luogotenente Giuseppe Vantaggiato, comandante della stazione dei Carabinieri di Meda, è tornato in cattedra, o meglio, sul pulpito per tenere una lezione contro i raggiri.

Domenica comandante sul pulpito contro le truffe

Domenica mattina, 4 dicembre 2022, dopo la funzione religiosa delle 9 al santuario Santo Crocifisso e dopo quella delle 11 in chiesa Santa Maria Nascente, il comandante ha ribadito, come fatto in altre occasioni, di non aprire a nessuno e, in caso di dubbio, di chiamare subito i Carabinieri. La stessa iniziativa sarà proposta domenica 11 dicembre nelle altre due chiese della città, al termine della Messa delle 10.30 in San Giacomo e delle 11 in Madonna di Fatima.

Carabinieri in prima linea per mettere in guardia gli anziani

Questa è solo una delle tante modalità con cui l’Arma cerca di raggiungere il maggior numero possibile di persone, oltre agli incontri nei Centri anziani o addirittura, come sperimentato tre anni fa proprio a Meda, andando di casa in casa. Attraverso il sito del Comune e i display informativi posizionati in vari punti della città è stato anche riproposto il volantino anti-truffa diffuso negli anni scorsi.