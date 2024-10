In 330 domenica 6 ottobre 2024 hanno partecipato alla Meda-Montorfano, o meglio Montorfano-Meda, visto che dopo il successo del 2022 anche quest'anno la tradizionale camminata organizzata dai Cai Meda, Sem (Società Escursionisti Medesi) e Comitato Parco Regionale Groane-Brughiera si è svolta... al contrario.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

In 330 alla camminata Meda-Montorfano

I camminatori si sono ritrovati in piazza Roma a Montorfano e hanno attraversato la Brughiera, immergendosi nella natura e percorrendo circa 26 chilometri fino ad arrivare a Meda, dove ad attenderli c'era la spaghettata in Villa Antona Traversi. Tutte le offerte della giornata sono state devolute all'associazione L'Abbraccio di Meda, che con i suoi ragazzi ha partecipato alla manifestazione percorrendola Mini Mo-Me (Cabiate-Mordina-Meda), dal laghetto della Mordina fino a Meda.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il sostegno delle Amministrazioni comunali

Presenti al via i presidenti delle tre associazioni organizzatrici, il consigliere comunale Angelo Meroni in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Montorfano, la sindaca di Cabiate Mariapia Tagliabue, l’assessora di Mariano Comense Loredana Testini e il sindaco di Meda nonché presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio.

La spaghettata in Villa Antona Traversi

Arrivati a Meda in momenti successivi, a seconda del grado di allenamento, i partecipanti si sono potuti sedere ai tavoli per gustare i famosi "spaghetti alla Amatriciana della Sem” in Villa Antona Traversi. Più di 400 piatti di spaghetti distribuiti. A seguire, i partecipanti hanno potuto godere delle bellezze storico-artistiche di piazza Vittorio Veneto grazie al prezioso contributo delle guide volontarie dell'associazione Amici dell'Arte di Meda e della ProLoco

ProMeda.

La soddisfazione degli organizzatori