Karateka combatterà ai mondiali a Dubai

Stefano Capone vestirà la maglia della nazionale e rappresenterà l’Italia a Dubai nella gara internazionale degli sport da combattimento alla quale prenderanno parte i karateka più forti del mondo.

Karateka a Dubai

Capone, atleta dell’Accademia di Arti Marziali di Sovico, 20 anni, residente a Casatenovo, ha iniziato a muovere i primi passi in questa disciplina a 4 anni insieme al fratello Alessandro, allenati da papà Gianfranco Capone, maestro di arti marziali, quattro volte campione del mondo. Lo scorso martedì sera, nella sede dell’Accademia, in via Lambro, il maestro ha riunito tutti i suoi atleti per dare un grande in bocca al lupo a Stefano per la sua convocazione a Dubai, una chiamata che lo porterà nell’olimpo dei professionisti. "Sono molto orgoglioso del loro cammino, entrambi sono anche istruttori. Continuiamo a portare avanti una tradizione di famiglia. Io ho iniziato grazie a mio papà e a mio fratello e oggi ci sono i miei figli che si sono appassionati a uno sport ancora poco conosciuto" ci ha confidato il maestro Gianfranco Capone.

L'Accademia di Arti Marziali del papà

L’atleta della società sovicese si allena tutti i giorni per quattro ore nell’Accademia del papà accanto al fratello Alessandro istruttore. Un impegno che porta avanti con costanza e tanto impegno. La società sovicese conta un centinaio di iscritti e un’esperienza quarantennale nel mondo delle discipline marziali tradizionali prima e quelle sportive da combattimento dopo, vanta la più longeva attività di insegnamento sul territorio lombardo. La società nel 2018 ha aperto in paese in via Lambro dopo una lunga presenza sul territorio biassonese.

