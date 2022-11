Il Comitato "Fermaecomostro Tratta D", dopo aver tappa a Bellusco, lo scorso 30 ottobre, e a Vimercate e Concorezzo la scorsa settimana, arriva ora ad Agrate Brianza e Omate.

La raccolta firme contro la Tratta D Breve di Pedemontana fa tappa ad Agrate e Omate

Già a partire dalle 8.30 di questa mattina, mercoledì 23 novembre, ad Agrate è stato allestito un gazebo con raccolta firme per sensibilizzare i cittadini in merito al contestato progetto di realizzazione dell'Autostrada e in particolare della Tratta D Breve prevista tra Vimercate e Agrate. Il banchetto sarà nella zona mercato (accesso da via Cantini) fino alle 13.

Ad Agrate il banchetto per la raccolta firme sarà presente anche in altre date e punti del territorio comunale: sabato 26 dalle 9 alle 17 in piazza S. Eusebio e domenica 27 dalle 8.30 alle 13 nel piazzale della nuova scuola dell’infanzia. Infine il prossimo 7 dicembre, sempre in zona mercato, dalle 8.30 alle 13.

Le parole del sindaco

“Nell'incontro pubblico tenutosi un mese fa presso la nostra sala consiliare abbiamo avuto modo di informare i cittadini di quello che il nostro territorio potrebbe tragicamente "subire" nei prossimi anni con l'arrivo della #TrattaDBreve di Pedemontana - ha affermato il sindaco di Agrate Simone Sironi. "In questi giorni il neonato comitato “Ferma Ecomostro D Breve Regione Lombardia” farà tappa nel nostro comune per raccogliere le firme a sostegno di un NO convinto a questo scempio. Un contributo importante che viene richiesto a tutti noi per tentare di fermare questo progetto devastante per il nostro territorio”.

La raccolta firme, domenica 27 novembre, si terrà anche ad Omate dalle 8.30 alle 13 in Piazza Trivulzio.