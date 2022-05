La solidarietà passa per Agrate... in bici

La storia

Francesco, volontario di "Isla ng Bata", partito dalla Grecia in direzione Norvegia in sella ad una bici per raccogliere fondi, ha fatto tappa ad Agrate.

Dalla Grecia alla Norvegia in bicicletta, passando per Agrate, per dire grazie a tutti coloro che collaborano alla raccolta fondi e per continuare a sensibilizzare anche con l’appoggio delle istituzioni locali. Un momento toccante quello vissuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 maggio, dagli esponenti della Giunta di Agrate e da alcuni consiglieri comunali che hanno potuto accogliere davanti al Municipio un messaggero di solidarietà.

L'associazione che si occupa della bambine e dei bambini soli

Lui è Francesco, esponente dell’associazione "Isla ng Bata"(L’isola dei bambini), che si occupa di dare ai più piccoli un futuro diverso, condizioni di vita dignitose e l’amore di una grande famiglia che faccia da scudo ad ogni ingiustizia vissuta sulla propria pelle.

Due centri, in India e nelle Filippine

Due in particolare i progetti realizzati e portati avanti in questi anni: un Centro Diurno in India (nella cittadina di Gurgaon) e una Casa Famiglia nelle Filippine (nel villaggio di Calabnugan) dedicata in particolare alle bambine.

Partito in bici dalla Grecia, destinazione Norvegia

Uno degli obiettivi di questa pedalata che vede protagonista Francesco, uno dei volontari e attivisti, (è partita il 23 aprile dalla Grecia direzione Norvegia) è proprio quello di far conoscere Isla, la storia delle bambine e delle ragazze che negli anni hanno varcato il cancello della Casa famiglia per prendere in mano il loro futuro e realizzare i propri sogni. E naturalmente raccogliere fondi soprattutto per garantire la copertura della spesa alimentare nei due centri per alcuni anni. Centri che hanno particolarmente sofferte per la pandemia.

L'abbraccio di Agrate

Campagna a cui, grazie a due agratesi, Rosaria e Matteo, ha aderito anche Agrate e in particolare Omate dove la scorsa settimana si è tenuta anche una festa in oratorio per contribuire. E così ieri, giovedì, Francesco ha deciso di passare nel suo viaggio per Agrate per ringraziare di persona la comunità, ricevendo l’abbraccio degli amministratori, guidati dal sindaco Simone Sironi.

È possibile sostenere l’iniziativa solidale di Francesco partecipando alla campagna di crowdfunding che abbiamo lanciato su Gofundme.