L'arcivescovo Delpini a Nova per la festa di San Bernardo

A Nova Milanese l'Arcivescovo Mario Delpini ha celebrato la festa di San Bernardo: prima la benedizione della chiesetta, poi la Messa.

"La chiesetta e l’oratorio sono stati fulcro del rione di San Bernardo. Qui tante generazioni hanno coltivato la propria fede ed è cresciuta la nostra comunità - il messaggio del sindaco - Eccellenza ci aiuti ad essere una comunità che cresce nella fede e che sia punto di riferimento per gli altri, per chi è lasciato solo".

A presentare la storia della chiesetta, la cui prima menzione risale al 1604, ci ha pensato Marco Cattaneo. L’intervento di ristrutturazione è costato 300mila euro e ha visto la riqualificazione completa, dal tetto agli intonaci. Poi una piccola processione ha portato i fedeli fino alla chiesa nuova, dove è stata celebrata la Messa.

Il rimando ad essere luce

Nel corso della funzione Delpini ha ripreso le letture e in particolare la lettera di San Paolo agli Efesini:

"Paolo ci rimanda a essere luce, a lasciare un segno per ciò che facciamo, ma anche per quello che non facciamo – ha affermato monsignor Delpini – Anche Gesù ci ha invitato ad essere luce nel mondo. Un mondo che ha bisogno in primis di riconoscere l’opera e la presenza di Dio. Un mondo che ha bisogno di luce. Noi siamo consapevoli che la grazia di Dio data durante il nostro Battesimo è un dono che ci libera dal peso e dall’oscurità dei peccati, è una luce che ci avvolge. Come si esprime questa luce? Con la gioia. Irradiando la gioia della presenza di Dio. La cui luce che ci rende capaci di comprensione e benevolenza, fino al perdono. Essere figli della luce vuol dire essere operatori di pace e le chiese, come questa, sono luogo in cui incontrare il Signore".

Delpini ha poi voluto mandare un messaggio di ringraziamento a tutti i fedeli presenti, ma anche alle tante associazioni che hanno presenziato alla Messa, oltre alla banda, ai chierichetti e ai sacerdoti.

"La chiesa non è un museo"

