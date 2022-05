Desio

"Ho iniziato ad allenarmi e prometto che darò il massimo", il suo commento. Tra maestri di contrada e sfilata molti i politici che si stanno preparando all'appuntamento.

L'assessore Luca Ghezzi corre al Palio degli Zoccoli per San Carlo. A Desio fervono i preparativi e parecchi sono i politici che non mancheranno all'appuntamento.

Per la prima volta un assessore corre al Palio degli Zoccoli

Tra i corridori dello storico Palio di Desio ci sarà anche l’assessore allo Sport, Luca Ghezzi. Ha deciso di mettersi alla prova e partecipare per la contrada San Carlo: "Il mio interesse nasce da prima che scoppiasse la pandemia, poi purtroppo l’edizione è saltata. Ora che ha ripreso ho deciso di esserci. Negli anni ho sfilato fin da bambino perché è una manifestazione importante e alla quale tengo a partecipare come desiano", ha affermato. Ha iniziato ad allenarsi per la corsa con gli zoccoli ed è sicuramente la prima volta che un assessore della Giunta correrà con gli zoccoli ai piedi: "Questo si addice alle mie deleghe: politiche giovanili e sport. Mi sto allenando e darò il massimo".

La storica rievocazione della Battaglia di Desio

Di certo una novità per il Palio degli Zoccoli, un evento che intende riscoprire e salvaguardare le origini e le identità culturali di Desio. E’ nato nel 1989 proprio per promuovere e realizzare la rievocazione storica della battaglia di Desio (del 21 gennaio 1277) e da sempre coinvolge cittadini di tutte le età. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la trentaduesima edizione è sentita da tutti come quella della ripartenza, per riappropriarsi di una tradizione che non si vuole perdere. Per questo non solo tanti affezionati cittadini parteciperanno, ma anche politici, consiglieri e assessori.

Molti i politici che sfileranno al Palio degli Zoccoli

Tra i maestri delle contrade ci sono alcuni attuali membri dell’Amministrazione, come Maria Grazia Donghi, consigliera comunale della Lega e storica maestra della contrada San Carlo. Anche Tino Perego è maestro di contrada per i Santi Pietro e Paolo ed è consigliere del Carroccio. Tra i nuovi maestri ci sono Mariangela Ravasi, per San Giorgio, e Stefano Sala per la Piazza, entrambi del Pd. Il maestro dimissionario sangiorgino, Nino Puorto è anche lui un iscritto del Pd. Sfileranno per la Foppa con abiti storici la coppia Jenny Arienti (Pd) e Andrea Villa (Lega), Achille Taccagni (Pd) lo farà per San Pietro al Dosso, mentre Alessio Alberti di Italia Viva porterà il gonfalone per la Dugana. Federico Burgio, consigliere di Desio Libera, suonerà con il corpo musicale Pio XI all’inizio della sfilata.