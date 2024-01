Lesmo: il trionfo di Andrea Villa ai Campionati italiani di caffetteria

Una bacheca piena di caffè e soprattutto di medaglie, che ormai non si contano più. Ennesima grande soddisfazione per Andrea Villa, 43 anni, co-titolare del bar "M10" di Lesmo che la scorsa settimana ha partecipato all’edizione 2024 dei Campionati italiani di caffetteria trionfando in mezzo ai migliori professionisti del Paese.

Andrea Villa si conferma tra i re della caffetteria

Nella cornice del Salone del Caffè a Rimini, il barman brianzolo ha trionfato nella categoria "Coffee in Good Spirits" dedicata ai cocktail caldi e freddi a base di caffè: specialità nella quale ormai Andrea è un senatore, visto che nel gennaio 2020 si era già aggiudicato il titolo di campione nazionale. Nel 2023, dopo il lungo stop imposto dal Covid, era arrivato un secondo posto; quest'anno invece la musica è stata diversa.

Di nuovo sul trono

Andrea si è ripreso lo scettro e il trono della categoria. Lo ha fatto con una prova straordinaria, che ha stregato sia i giudici tecnici che quelli sensoriali. A fare la differenza, infatti, non è stato solo il prodotto finale, ma anche la spiegazione e soprattutto la storia alle spalle dei cocktail presentati. Il trionfo arriva dopo un lungo percorso: a novembre il barman si era aggiudicato le selezioni preliminari e la scorsa settimana se l'è dovuta vedere con i migliori colleghi d'Italia provenienti dalle altre qualificazioni di tutto lo Stivale.

Road to Copenaghen

Ma, come si suol dire, la vittoria non è un punto di arrivo, bensì di partenza. E nel caso di Andrea non potrebbe essere diversamente visto che la vittoria ai Campionati italiani gli garantisce la possibilità di rappresentare l'Italia ai prossimi Mondiali in programma a giugno a Copenaghen, in Danimarca.

"E' sempre una vittoria di squadra"

Enorme, ovviamente, la soddisfazione per il barman lesmese, che già nel 2022 aveva potuto partecipare a una fase finale del Mondiale di categoria: