Lesmo: il nuovo "Iperal" è realtà. Il taglio del nastro del supermercato di via Marconi è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 luglio, alla presenza delle istituzioni cittadine che hanno partecipato al momento di festa.

Lesmo: taglio del nastro per il nuovo supermercato "Iperal"

A fare gli onori di casa è stato il presidente della nota catena di supermercati, il dotto Alberto Tirelli, che ha dato il benvenuto a tutti i presenti:

"Quello di oggi è un traguardo, ma anche un nuovo inizio per Lesmo e per tutti noi che inauguriamo il 52esimo punto vendita distribuiti in 8 province. Ma il numero che mi piace di più ricordare è quello dei 4mila collaboratori che ogni giorno lavorano per Iperal, a cui va il mio più grande ringraziamento. Qui a Lesmo contiamo 54 dipendenti, di cui oltre la metà donne, compresa la direttrice Linda Bomben: e questo è un segnale incoraggiante. Estendo il ringraziamento poi all'Amministrazione comunale, all'ex sindaco Roberto Antonioli con cui nel dicembre del 2020 avevamo instaurato i primi contatti; e poi con l'attuale sindaco Francesco Montorio che ha portato avanti il progetto. Il supermercato si estende su una superficie di 2500 metri quadri prima occupati da una fabbrica dismessa: aver recuperato questo punto del paese senza aver consumato ulteriore suolo è sicuramente un valore per l'intera comunità alla quale oggi ci rivolgiamo. Il nostro obiettivo è quello di evolverci seguendo però le necessità del territorio e delle persone che lo abitano. Grazie ancora a tutti"

"Questo è un grande giorno per Lesmo"

Prima del taglio del nastro, la parola è andata al sindaco Montorio:

"Quello che voglio dirvi nel darvi il benvenuto è che questo è un grande giorno per Lesmo: quando si apre un Centro commerciale si crea un'altra occasione di comunità perché per certi versi oggi hanno sostituito le piazze. La forza sicuramente è nei prodotti e nella distribuzione, ma soprattutto è e sarà sempre nella vostra accoglienza. E sono certo che i vostri sorrisi aiuteranno Lesmo a diventare un posto ancora più bello di quello che è"

Il taglio del nastro

Poi, dopo la benedizione impartita ai locali e alle maestranze da parte di don Stefano Borri, il tanto atteso taglio del nastro che ha ufficialmente aperto le attività del centro Iperal che da domani, giovedì 20 luglio, sarà a disposizione dell'intera cittadinanza. Il supermercato sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20.30 con orario continuato e fino al 1 agosto saranno disponibili moltissimi prodotti a prezzi ridotti proprio per salutare l'avvio del nuovissimo punto vendita.

Il nodo viabilità

L'apertura del supermercato è arrivato contestualmente a quella della rotonda che permetterà una miglior fruizione dell'area. Ma i lavori non sono finiti qui, perché entro i prossimi mesi arriverà anche una nuova strada che permetterà di mettere in collegamento via Marconi con via Petrarca direttamente dalla rotatoria. La bretella verrà realizzata sempre da "Iperal" e l'attuale ingresso di via Petrarca, oggi non più raggiungibile mediante svolta a sinistra per chi proviene da Peregallo, verrà definitivamente chiuso: l'area verrà trasformata in un piccolo parcheggio che andrà ad aggiungersi a quello da oltre 100 posti già disponibile accanto al supermercato.