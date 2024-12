L'inno di Milano Cortina, Fino all'alba, sabato pomeriggio è risuonato nella biblioteca civica di Seveso.

L'inno di Milano Cortina risuona in biblioteca

Nell'ambito della rassegna culturale "Che Spettacolo la Biblioteca" finanziata da Regione Lombardia, un evento nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, un programma multidisciplinare, plurale e diffuso che animerà l’Italia per promuovere i valori Olimpici e Paralimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport.

"La nostra incredibile storia"

Sala gremita (tra il pubblico anche il sindaco Alessia Borroni e l'assessore alla Cultura Michele Zuliani) per "Era un ragazzo come noi - Storia di un inno" durante il quale Giulio Gianni e Francesco Marrone, autori di "Fino all'alba", inno di Milano Cortina 2026, hanno raccontato al pubblico la loro incredibile storia. Entrambi componenti del Corpo musicale “La Cittadina” di San Pietro Martire di Seveso e studenti al Conservatorio, hanno risposto alle domande del pubblico. I più giovani hanno anche composto dei disegni a tema olimpico e il Corpo musicale “La Cittadina” ha eseguito dal vivo la trascrizione per orchestra di fiati dell’inno.

Il contest lanciato a Sanremo 2022

Giulio e Francesco sono iscritti al bando, hanno composto musica e testo. Il loro brano “Fino all’alba” ha vinto il contest MiCoSong di Milano Cortina 2026 – realizzato in collaborazione con il ministero della Cultura e il ministero dell'Università e della Ricerca – che ha coinvolto le bande civili e militari, le corali e i Conservatori di tutta Italia. La direzione artistica dell’iniziativa – affidata al maestro Peppe Vessicchio - ha portato alla scelta di due brani finalisti tra le tante proposte arrivate. “Fino all’alba” ha ottenuto il 72% dei voti nel contest aperto sul palco del Festival di Sanremo 2022 con tanto di annuncio di Amadeus.