Luigi Porta festeggia 100 anni

Un grande traguardo per Luigi Porta, cittadino desiano e titolare del famoso ristorante "San Carlo" che oggi ha festeggiato cento anni.

I festeggiamenti alla Rsa Ronzoni Villa

Luigi Porta, cittadino desiano, storico titolare del ristorante "San Carlo", ha festeggiato nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 gennaio, 100 anni. Un grande traguardo celebrato alla Rsa Ronzoni Villa, Fondazione Don Gnocchi, a Seregno, insieme alla sua famiglia. Presenti anche il sindaco di Desio Simone Gargiulo e l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Seregno, Laura Capelli.

E' stato il titolare del famoso ristorante "San Carlo" di Desio

Luigi Porta è nato a San Benedetto Po (Mantova) il 26 gennaio 1923. Secondo di quattro figli, a 10 anni ha perso il padre per cui, nonostante la giovane età, ha dovuto aiutare, coadiuvato dai fratelli, la madre, rimasta vedova, nella conduzione della fattoria familiare. Allo scoppio della guerra, Luigi è partito insieme ai fratelli per il fronte. E' stato fatto prigioniero prima in Inghilterra, poi in Germania e successivamente in Tunisia. Liberato, ha raggiunto l'Olanda dove ha trascorso parecchi mesi e ha lavorato come autista di mezzi blindati. Al rientro a casa, ha deciso di riprendere l'attività interrotta e, all'età di 24 anni, si è sposato. Dal matrimonio, sono nati tre figli: Wanna, Daniele e Luciano.

La sua cucina è sempre stata particolarmente apprezzata

Dal momento che i continui straripamenti dei fiumi della bassa padana a quell'epoca avevano reso improduttivo il lavoro dei campi, Luigi ha deciso di tentare la fortuna come cameriere prima a Viggiù e poi a Desio dove ha rilevato il ristorante "San Carlo" che, in breve tempo, grazie al suo infaticabile impegno e alla sua abilità, è diventato uno dei migliori della zona, un punto di riferimento per le famiglie brianzole. Benvoluto da tutti, buono e generoso, di carattere aperto, Luigi ha sempre amato intrattenersi con i suoi clienti, amanti dell'ottima cucina. Oltre al lavoro, si è sempre dedicato alla sua famiglia. Tanti gli auguri ricevuti in questo giorno per lui speciale.