Festa grande per i cent'anni di Luigia Trabattoni

A Seregno una nuova centenaria: è Luigia Trabattoni, che giovedì 11 aprile ha festeggiato i cent'anni presso la Rsa Ronzoni Villa della Fondazione Don Gnocchi alla presenza di parenti, amici e del personale della residenza. Alla festa ha partecipato anche l'assessore ai Servizi sociali, Laura Capelli.

Luigia Trabattoni ha compiuto cent'anni

Alla Rsa Ronzoni Villa festa per il centesimo compleanno di Luigia Trabattoni, nata l'11 aprile 1924 da Marco Trabattoni e Angela Galli: è la prima di tre fratelli, con lei Franco e Mariuccia. Si è sposata a vent'anni con Ezio Torriani, ha gestito una trattoria a Milano con il marito e la suocera e, in seguito, una libreria. Ha svolto anche l'attività di sarta e di responsabile della produzione in una fabbrica di materiali plastici di cui era titolare una cugina.

Le piace leggere e tenersi aggiornata

Dal 1980, anno della morte del marito, vive a Seregno. Ama leggere, tenersi attiva con l'enigmistica ed è appassionata di tombolo. In passato ha viaggiato, anche in Africa. Nonostante non pochi problemi di salute, la sua forza fisica e mentale le ha permesso di superare tutte le difficoltà. Ancora oggi è lucida e attiva, continua a leggere, disegnare e fare le parole crociate. Le piace raccontare i tanti aneddoti della sua intensa esperienza di vita e tenersi aggiornata sui fatti di attualità e politica, tanto da ritenere necessario andare a votare con cognizione di causa anche a 100 anni.