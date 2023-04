La sfilata del Palio di Meda è a rischio. A lanciare l'allarme l'Associazione Palio di Meda in una lettera aperta diramata poco fa.

Mancano gli spazi, la sfilata del Palio di Meda è a rischio

Anche quest’anno il Palio di Meda non riesce a trovare degli spazi per fare i lavori della sfilata.

"Cari amici del Palio, anche quest’anno l’Associazione Palio di Meda sta facendo molta fatica a trovare degli spazi per organizzare i lavori della sfilata che si svolge lungo le strade della città, da più di quarant’anni, a settembre. Nonostante i moltissimi tentativi del Direttivo, dei quattro capitani e del presidente Andrea Orsi, si sta faticando a trovare un luogo dove poter costruire i carri".

"Cerchiamo uno spazio, anche da affittare"

Da qui l'appello dell'Associazione, che chiede aiuto a chiunque possa conoscere o avere uno spazio, anche da affittare, per poter fare i lavori da giugno a settembre. Non poter fare la sfilata sarebbe una grande sconfitta per l'Associazione che, se non riuscisse a trovare una soluzione entro la fine di maggio, dovrà rinunciare alla bellissima giornata che caratterizza da anni la domenica della settimana del Palio.

"Ogni anno risulta sempre più difficile trovare dei luoghi, anche a pagamento, per poter lavorare. Nonostante gli aiuti che ci arrivano dal Comune di Meda e dalla Parrocchia è sempre più faticoso andare avanti su questo fronte".

L'appello a chi abita e vive a Meda

L’appello dell’Associazione è per tutti i privati che abitano e vivono Meda.

"Il nostro obbiettivo è fare colorare la città sempre di più dei quattro colori dei rioni. Fortunatamente la voglia di far vivere questa nostra bellissima realtà è sempre più grande degli

ostacoli. Adesso però abbiamo bisogno di un aiuto: costruire carri, cucire vestiti e organizzare i lavori necessitano di spazi non indifferenti. Siamo, ovviamente, disposti a pagare un affitto per averli".

Chiunque voglia aiutare l'Associazione può contattarla sui social Facebook e Instagram (@Paliodimeda) o direttamente alla email associazionepaliodimeda@gmail.com.