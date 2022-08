Meda in festa per il miracolo del Santo Crocifisso. Momenti di preghiera e celebrazioni in occasione del 209esimo anniversario dell'evento prodigioso avvenuto nel santuario che dà il nome alla Comunità Pastorale.

Meda celebra il miracolo del Santo Crocifisso

Passano gli anni e si rinnova la tradizione. Anche nei giorni scorsi la città ha ricordato l’evento prodigioso avvenuto il 2 agosto 1813 alle 5 nel santuario di piazza Vittorio Veneto. Un momento prima dell’offertorio, il coro venne colpito da un fulmine e divamparono le fiamme, ma fortunatamente tutte le 500 persone presenti in chiesa per la Messa rimasero illese, tranne un sacrista, lievemente ferito. Da allora, ogni 2 agosto viene ricordata questa ricorrenza e il crocifisso miracoloso viene esposto per raccogliere le preghiere e le suppliche dei fedeli.

Le celebrazioni religiose e la benedizione alla città

Le celebrazioni sono iniziate lunedì sera, con la traslazione della effige del Santo Crocifisso dal suo altare alla mensa centrale del santuario, dove è stato vegliato per tutta la notte. Martedì alle 5, proprio nell'ora in cui avvenne il miracolo, don Luigi Pedretti ha celebrato la funzione religiosa alla presenza di un centinaio di fedeli e per tutta la giornata sono proseguite le funzioni con la celebrazione Messe e preghiere che sono culminate alle 21, con la Messa cantata e la solenne benedizione della città dal sagrato da parte del parroco don Claudio Carboni, alla presenza delle autorità comunali, tra cui il vicesindaco Alessia Villa. Al termine della funzione il simulacro è stato riposto nel suo altare, a disposizione dei fedeli bisognosi di conforto e protezione.