Medici dall’ospedale a Palazzo Rezzonico per la salute dei reni: in tanti allo screening gratuito

Dopo l’esperienza positiva di Lentate sul Seveso, anche Barlassina si è mobilitata per la salute dei reni: domenica 19 aprile 2026 si è tenuta una giornata di screening gratuito sotto il porticato di Palazzo Rezzonico.

A Barlassina una giornata dedicata alla salute dei reni

Tanti i partecipanti che erano in fila fin dalle prime ore del mattino, chi con il dubbio di avere la pressione un po’ alta, chi su consiglio del medico di famiglia, chi semplicemente per curiosità – o per quella sana inquietudine che a volte spinge a volersi bene davvero. Il porticato di Palazzo Rezzonico in piazza Cavour ha offerto qualcosa di semplice e prezioso insieme: la medicina specialistica che bussa alla porta dei cittadini, e non viceversa.

Un’iniziativa nata dalla Nefrologia dell’Asst Brianza

A muovere tutto è stata la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Asst Brianza, diretta dal professor Rodolfo Rivera, nefrologo di riferimento nel territorio e presidente della sezione lombarda della Fondazione Italiana del Rene ETS. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle giornate di sensibilizzazione promosse dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana del Rene nell’ambito della Giornata mondiale

del Rene, con l’obiettivo di portare la prevenzione dove vivono le persone: nelle piazze, nei cortili, tra la gente.

“Vogliamo uscire dagli ospedali per avvicinarci alle persone”

«La malattia renale cronica colpisce in silenzio – spiega Rivera – In Lombardia si stimano oltre 700mila persone coinvolte, ma la maggior parte non lo sa. Ecco perché uscire dall’ospedale e avvicinarci alle persone non è un optional: è parte del nostro lavoro».

Al suo fianco, i colleghi Liliana De Rosa e Giancarlo Joli e una squadra allargata che ha incluso il nutrizionista Matteo Brambilla Pisoni – per affrontare anche il versante alimentare, spesso sottovalutato – e i medici di Medicina generale Fulvio Bonetti e Claudio Monti dell’associazione Barlassina Futuro e Salute.

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Un progetto in collaborazione con la Croce Rossa e la Casa di comunità di Lentate sul Seveso

Un progetto realizzato con la collaborazione della Croce Rossa – Comitato di Lentate sul Seveso, che ha gestito la parte operativa, grazie anche a Maria Piera Santinello, e con Erica Alberio, coordinatrice della Casa di comunità di Lentate sul Seveso, figura cruciale nel rendere possibile la sinergia tra strutture diverse.

Presente anche l’associazione Il Graffio nell’Anima

Fedele a un impegno che si rinnova di iniziativa in iniziativa, Lucia Gagliano, presidente dell’associazione Igna — Il Graffio nell’Anima, che da anni accompagna queste iniziative con energia e senso civico:

«Ogni persona che oggi si è fermata qui ha fatto un gesto di rispetto verso se stessa. La salute si difende ogni giorno, non solo quando si sta male».

Anche il sindaco si è sottoposto agli screening per la salute dei reni

Anche il sindaco Paolo Vintani, che ha messo a disposizione il porticato di Palazzo Rezzonico e i poliambulatori comunali, si è sottoposto allo screening e non ha nascosto la propria soddisfazione per la buona riuscita dell’evento:

«La prevenzione è la cura più efficace. Barlassina ha risposto positivamente: quasi cinquanta cittadini monitorati in una sola mattina. Un numero che vale più di tanti discorsi. La nuova sanità territoriale passa anche da iniziative come questa. Un profondo ringraziamento a tutte le associazioni ed enti che hanno collaborato alla riuscita di questo appuntamento».

Che, già si mormora, potrebbe diventare un appuntamento fisso.