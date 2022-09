Inaugurato il mercato agricolo di Coldiretti

A Seregno in piazza Fari taglio del nastro per il nuovo mercato agricolo promosso da Coldiretti nel circuito di Campagna Amica, con undici banchi di generi alimentari prodotti sul territorio.

In piazza il mercato agricolo di Coldiretti

In tarda mattinata è stato inaugurato il nuovo mercato agricolo promosso dalla federazione interprovinciale di Coldiretti Milano, Lodi, Monza Brianza nel circuito di Campagna Amica. Undici i banchi alimentari presenti in piazza Fari, negli anni scorsi luogo di degrado che l'Amministrazione vuole far rivivere insieme al Comitato di quartiere Sant'Ambrogio. Al taglio del nastro presenti il sindaco Alberto Rossi, buona parte della Giunta comunale, il direttore di Coldiretti Milano, Lodi, Monza Brianza, Umberto Bertolasi, e il segretario di Campagna Amica, Tiziano Tenca.

"Un servizio importante per il quartiere"

Nella prima giornata del mercato agricolo sono stati presenti anche gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria Sant'Ambrogio, che hanno partecipato ai laboratori della fattoria didattica San Donato di Abbiategrasso. Il sindaco ha espresso soddisfazione per la novità, "un servizio importante di cui il quartiere e la città avevano bisogno da tempo. Non è una iniziativa isolata, ma si impasta con la vita delle famiglie e qui si trovano prodotti diversi da quelli negli altri mercati".

Il servizio completo sul Giornale di Seregno della prossima settimana.