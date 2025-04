Mostra sugli arbitri: taglio del nastro con la mamma di Yara e gli ex di Serie A Casarin, Messina e Trentalange

Una mostra sugli arbitri di calcio unica nel suo genere, forse la più completa mai realizzata che trasforma Arcore nella capitale delle "Giacchette nere" per una settimana.

a

E' stata inaugurata stamattina, sabato 5 aprile, con un parterre de roi, e in pompa magna, ad Arcore, nella prestigiosa cornice di Villa Borromeo "L’Arbitro, Uno di Noi", una mostra dedicata alla figura dell’arbitro, organizzata dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dal sindaco di Arcore in collaborazione con il Monza Club Arcore. Inserita nell’ambito della Settimana dello Sport, questa iniziativa unisce energia, passione e movimento, celebrando i valori dello sport come strumento educativo e culturale, con un’attenzione speciale alla memoria di Yara Gambirasio.

Il taglio del nastro

Presenti al taglio del nastro, oltre ai politici arcoresi (il presidente del Consiglio comunale Laura Besana accompagnata dall'assessore Luca Travascio e dai consiglieri comunali Pierluigi Perego e Tommaso Confalonieri) e al presidente del Consiglio regionale Federico Romani, anche gli ex arbitri internazionali e di Serie A dal calibro di Paolo Casarin, Alfredo Trentalange, Domenico Messina e Angelo Bonfrisco. E poi ancora l'ex giocatore di Serie A (ha giocato nel Cesena, nel Parma e nella Lazio oltre che in Nazionale) e oggi commentatore per Dazn Marco Parolo. Accanto a loro i curatori della mostra (Daniele Tagliabue ed Enrico Mapelli) e Maura Panarese, mamma di Yara Gambirasio, la ragazzina che venne uccisa nel 2010 e che è rimasta nel cuore di tutti.

La mostra (rimarrà aperta fino a domenica 13 aprile) è un viaggio nella storia dell’arbitraggio mondiale. In Villa Borromeo sono esposte immagini, maglie e cimeli di arbitri di tutto il mondo, dalle divise del passato a quelle più recenti, appartenute ai più grandi “fischietti” della storia. Un’occasione per scoprire il dietro le quinte di una figura spesso sottovalutata, ma fondamentale nel mondo dello sport. L’ingresso è gratuito e durante i giorni dell’evento sarà possibile effettuare donazioni che verranno devolute all’associazione “La Passione di Yara”, fondata dai genitori di Yara Gambirasio per sostenere le passioni sportive, artistiche e culturali di adolescenti e giovani.

Sfoglia la gallery con le foto del taglio del nastro

Foto 1 di 10 Foto 2 di 10 Foto 3 di 10 Foto 4 di 10 Foto 5 di 10 Foto 6 di 10 Foto 7 di 10 Foto 8 di 10 Foto 9 di 10 Foto 10 di 10

L'intervento della mamma di Yara

E quello di Casarin

Gli appuntamenti della settimana

La mostra è dedicata alla memoria del collezionista Andrea Brovedani, un appassionato che ha lasciato un segno nel mondo dello sport e della raccolta di cimeli. Oltre alla mostra, la Settimana dello Sport contempla altri due appuntamenti da non perdere. Lunedì 7 aprile alle 21 presso la Sala del Camino, in Largo Vela, si terrà un incontro formativo dal titolo "Spunti di Riflessione", organizzato dal Monza Club Arcore. L’evento vedrà la partecipazione di Vincenzo Iacopino, SLO del Calcio Monza, e Fausto Marchetti, imprenditore e leader della curva Davide Pieri. Sarà un momento di approfondimento sui valori educativi dello sport, con un messaggio pedagogico rivolto a ragazzi, famiglie e società sportive.

Un altro appuntamento imperdibile è fissato per il 10 aprile, sempre alle 21 in Villa Borromeo. La serata, intitolata "L’Arbitro, Uno di Noi – Incontro Pubblico", vedrà la partecipazione di arbitri italiani di spicco, che condivideranno esperienze, aneddoti e sfide del loro ruolo. Tra gli invitati ci saranno anche personalità del mondo del calcio come Adriano Galliani, Beppe Bergomi ed ex calciatori, rendendo l’evento un’occasione unica per gli appassionati.