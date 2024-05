Operazione "Arcore sicura": rimosse una ventina di automobili abbandonate e senza assicurazione

Operazione "Arcore sicura", recuperati oltre una ventina di mezzi abbandonati da anni. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale di Arcore, guidati dal comandante Gabriele Garberoglio, hanno avviato un piano di analisi, rimozione e demolizione delle tante macchine abbandonate sul territorio. Alcune delle quali ferme al bordo di strade, o in mezzo a piazze o parcheggi da diversi anni. Alcune di esse erano anche finite nel mirino di vandali e malintenzionati.

"C’è quella macchina abbandonata da un po’ di tempo. Ferma, gomme a terra e con un finestrino rotto. Ma non si può fare spostare dai vigili?". Una delle tante segnalazioni piovute in Comune. Il nuovo comandante della locale non ha perso tempo e le indagini sono partite nei giorni scorsi. Una ricognizione fatta sul territorio che ha portato ad una scoperta incredibile ma non inaspettata.

Una ventina le auto rimosse

Infatti, al momento, in totale sono almeno una ventina i veicoli senza assicurazione lasciati in sosta nella pubblica via che sono stati successivamente sequestrati e rimossi con il carro attrezzi. Tra questi ci sono anche veicoli trovati in stato di abbandono e con caratteristiche tecniche non idonei per la circolazione stradale. I proprietari dei veicoli coinvolti in questa operazione, oltre al sequestro del mezzo, verranno anche sanzionati con 866 euro.

"Una operazione di questo tipo non è immediata perchè c’è bisogno di un lavoro dietro le quinte per poterle individuare e agire di conseguenza - ha sottolineato il comandante Garberoglio - Su una cosa voglio essere chiaro: d’ora in poi non verrà più tollerata la presenza sul territorio di veicoli abbandonati, senza assicurazione e senza revisione e in stato di degrado".

Rifiuti abbandonati, fioccano le multe

Ma l’attività degli agenti del comando di via Corridoni, negli ultimi giorni, non ha riguardato solamente le auto abbandonate. Infatti prosegue senza interruzioni il giro di vite imposto dal comandante contro chi abbandona i rifiuti sul territorio arcorese.

Lunedì della scorsa settimana, a seguito di una segnalazione di un cittadino pervenuta al comando, sono stati analizzati alcuni sacchetti abbandonati accanto al cestino dei rifiuti posizionato nella frazione La Cà, accanto alla casetta dell’acqua. Nel giro di poche ore, grazie alla collaborazione con gli uffici comunali e con Cem Ambiente, gli agenti, dopo aver aperto i sacchetti incriminati, sono riusciti a risalire ai colpevoli, ben quattro, che nei prossimi giorni verranno convocati e sanzionati.