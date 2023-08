Pedemontana e Lesmo tornano al tavolo del dialogo: "Cerchiamo la soluzione migliore per i cittadini"

Dopo la bocciatura da parte del Tar sul ricorso presentato dal Comune di Lesmo contro Pedemontana, l'Amministrazione e la società autostradale tornano a sedersi al tavolo del dialogo. L'intenzione della Giunta del sindaco Francesco Montorio è quella di "cercare la soluzione migliore per i cittadini".

Pedemontana e Lesmo tornano al tavolo del dialogo

Nella giornata di ieri, mercoledì 9 agosto 2023, il Comune di Lesmo e Pedemontana si sono incontrati di nuovo per riprendere quel filo del discorso che la società aveva interrotto bruscamente in attesa della sentenza del Tar. Al centro del confronto, come già avvenuto in passato, la possibilità di inserire all'interno del progetto esecutivo una serie di mitigazioni e compensazioni utili a ridurre l'impatto dell'autostrada lungo la tratta C e più precisamente nel territorio di Lesmo. Al vertice hanno preso parte gli amministratori comunali, guidati dal primo cittadino, e il Direttore Generale di Pedemontana, l'ingegner Sabato Fusco, accompagnato da alcuni stretti collaboratori.

I prossimi incontri

La partita riprenderà dopo Ferragosto, ma sui contenuti di quella che a tutti gli effetti sarà una trattativa, il sindaco Montorio ha annunciato massimo riserbo:

"Entriamo ora in una fase molto delicata. Le prossime settimane ci vedranno impegnati alla ricerca della miglior soluzione per il territorio e per i lesmesi, verso il cui interesse si è sempre orientata la nostra azione. Ci sarà massima riservatezza sui contenuti dei prossimi incontri fino a quando non si arriverà a una soluzione favorevole per il benessere dei concittadini. Siamo quindi lieti che sia ripreso un dialogo che auspichiamo concreto e foriero di soluzioni all’insegna del bene comune"

Facile pensare che l'obiettivo del Comune di Lesmo, mai celato sino a questo momento, sarà quella di ottenere l'intero tracciato in galleria. E in tal senso Montorio si è già sbilanciato:

"Ogni metro ottenuto in galleria sarà un metro conquistato"

L'azione legale resta in pausa

Detto del tavolo di confronto che prosegue a livello "tecnico", resta ancora viva l'opzione "legale" che porterebbe il Comune di Lesmo ad appellarsi al Consiglio di Stato impugnando la sentenza del Tar. Ipotesi che al momento rimane ancora tale, ma che non è stata nemmeno esclusa a priori.