Per la Festa dell'albero 150 alberi e arbusti lungo il nuovo percorso ciclopedonale

Per la Giornata nazionale degli alberi, a Cesano Maderno la festa è per sabato 23 novembre in via Friuli al Villaggio Snia.

Per la Festa dell'albero 150 tra alberi e arbusti

“La Festa dell’albero - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - vuole essere un momento che coniuga la sensibilizzazione dei cittadini verso l’importanza del verde ad aspetti progettuali dedicati alle aree verdi del territorio, con specifiche piantumazioni per rafforzare il ruolo di primo piano degli alberi nel contrasto all’inquinamento atmosferico e alla crisi climatica. Nel contesto attuale diviene sempre più importante creare nuovi spazi verdi, affinché la sostenibilità ambientale resti al centro delle politiche di sviluppo, e la nostra Amministrazione prosegue il suo impegno in questa direzione”.

Appuntamento in via Friuli al Villaggio Snia

Nell’area di circa 3.000 mq compresa tra i nuovi condomini di via Friuli e il collegamento alla vasca di laminazione del Comasinella, dove è stato realizzato un passaggio pedonale e ciclabile che corre lungo il lato Ovest del terreno e che collega la via Friuli alla via Mazzucchelli, saranno piantati

circa 150 tra alberi e arbusti e piante forestali. Saranno privilegiate le specie autoctone (querce, tigli, aceri), meglio inserite nel contesto territoriale e inclini all’ecosistema ambientale cittadino. All’iniziativa parteciperà l’associazione Noi per Cesano, da sempre attenta ai temi ambientali.

Obiettivo: mille alberi entro il 2027

La Festa sarà aperta alle 10 dai saluti istituzionali.