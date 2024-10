La biblioteca di Seveso lancia "Che cinema la biblioteca", una campagna che unisce Villa del Sole, sede della biblioteca civica, e il Politeama, la sala cinematografica di via Galimberti.

Per ogni libro preso in biblioteca un ingresso ridotto al cinema

Chiunque prenderà uno o più libri in prestito riceverà un segnalibro creato appositamente per l'iniziativa. Presentandolo alla cassa del cinema multisala dal giovedì alla domenica pagherà il biglietto d'ingresso solo 5 euro, usufruendo così di uno sconto di 1,50 euro il giovedì e il venerdì e di ben 2,50 nel weekend.

Il sostegno di Bcc Barlassina e Distretto del Commercio

"Che cinema la biblioteca" è sostenuta dalla Bcc Barlassina e dal Distretto del Commercio. Usufruiranno della speciale scontistica anche i soci e i collaboratori di Bcc Barlassina e di Groane Vita, l’associazione mutualistica di promozione sociale promossa dalla cooperativa di credito barlassinese.

«E' sempre più importante che gli enti che sostengono e aiutano il territorio facciano rete anche in ambito culturale attraverso il linguaggio universale del cinema, come ulteriore auspicio di unità in un mondo, quello in cui oggi viviamo, così diviso e frammentato», commenta il presidente della banca, Stefano Meroni.

Un centro di aggregazione culturale per la comunità

"Questa iniziativa, che unisce la magia del cinema e il fascino dei libri, sarà un vero e proprio centro di aggregazione culturale per la comunità - dice il sindaco Alessia Borroni- Il progetto “Che cinema la biblioteca” rappresenta un esempio brillante di come due istituzioni culturali possano collaborare per arricchire l’offerta culturale della città. La collaborazione tra la Biblioteca di Seveso e il Cinema Politeama dimostra come la cultura possa fungere da catalizzatore per la comunità. In un’epoca in cui la tecnologia spesso isola le persone, iniziative come questa offrono un’opportunità preziosa per ritrovarsi e crescere insieme. La cultura, in tutte le sue forme, diventa così un elemento centrale della vita comunitaria, capace di unire e arricchire».

Le parole dell'assessore Zuliani

«Il cinema e le arti innanzitutto ci svelano la meraviglia, lo stupore che, come dicevano i greci antichi, è il punto di partenza della conoscenza - commenta l'assessore alla Cultura, Michele Zuliani- Il cinema è l’arma più seducente che la nostra società abbia mai prodotto per creare consenso, mode, parlare di inclusione e generare dibattito. Produce cultura non solo perché racconta storie e temi del presente e del passato provando a farne sintesi, ma anche perché cerca di immaginare e, magari, pure di concorrere a costruire futuro. Questo progetto vuole proprio costruire un "ponte" tra la nostra biblioteca e il Cinema Politeama. Sarà un'occasione per valorizzare una grande risorsa presente sul nostro territorio e al contempo stesso promuovere il prestito dei libri».

