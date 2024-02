Ponti (Pd) torna ad attaccare Bertolaso sulla casa di Comunità ad Arcore ma sul sito della Regione spunta...

Il Pd, per voce del consigliere regionale Gigi Ponti, torna ad attaccare l'assessore regionale alla sanità Giudo Bertolaso sul progetto della Casa della comunità di Arcore che, secondo l'esponente Pd, sembrerebbe essere in una fase di stallo a causa di un mancato stanziamento di fondi sia da parte di Regione Lombardia che da parte dell'Esecutivo guidato da Maurizio Bono.

In realtà proprio ieri pomeriggio, giovedì 1° febbraio, nelle stesse ore in cui è stato pubblicato il comunicato stampa diramato dal Pd, sul sito di Regione Lombardia è stata pubblicata una chilometrica determina (un corposo documento di 418 pagine) della Giunta regionale lombarda guidata da Attilio Fontana con la quale sono stati stabiliti gli indirizzi di programmazione del servizio sanitario regionale per il 2024. E tra gli interventi programmati troviamo anche la realizzazione della casa di comunità ad Arcore nello stabile di via Tomaselli che ospitava l'ex asilo San Giuseppe.

L'attacco di Ponti

La presa di posizione di Ponti prende spunto dalla risposta arrivata dall’assessore regionale alla Sanità Bertolaso in Commissione giovedì 1 febbraio. Bertolaso ha infatti risposto all’interrogazione presentata oltre cinque mesi fa dal consigliere regionale del Pd Ponti, sulla attesa nuova struttura sanitaria della Brianza, e lo avrebbe fatto in maniera “deludente” secondo Ponti.

"Niente di fatto per la Casa della comunità di Arcore - si legge nel comunicato diramato da Ponti - Oggi (ieri, ndr) l’assessore regionale Bertolaso, in Commissione, ha risposto in maniera deludente. Una risposta arrivata con grave ritardo e che purtroppo evidenzia lo stallo del progetto. Da un lato Bertolaso ha affermato che sia per il progetto che per l’esecuzione dei lavori il Comune di Arcore si è detto disponibile a destinare le risorse e, anche per questo, la Regione non ha stanziato fondi propri. Dall’altro il Comune di Arcore non ha stanziato un euro nel bilancio approvato ieri”.

La Regione invece conferma la Casa di comunità

Una dichiarazione, quella di Ponti, che in realtà contrasterebbe con quanto pubblicato negli indirizzi di programmazione del servizio sanitario regionale per il 2024. In poche parole le Case di Comunità di Malnate, Castelleone e Arcore rientrano nell'allegato 10 della determina (Investimenti regionali in conto capitale destinabili al finanziamento del sistema sociosanitario regionale), in particolare nel capitolo riguardante il "cofinanziamento regionale degli interventi previsti dal Pnrr/Pnc e Por regionale e specifici provvedimenti regionali e finanziamento regionale delle ulteriori strutture territoriali (Cdc/Odc/Cot)".

Nell'ex asilo San Giuseppe non ci sarà solo la Casa di Comunità

Solo poco meno di un mese fa, lo scorso 11 gennaio, l'assessore Bertolaso, ricordiamo, aveva dato il via libera al progetto della Casa della Comunità nell’ex Asilo san Giuseppe attraverso una lettera con la quale sono stati ufficializzati gli accordi presi durante l’incontro del 28 novembre tra il sindaco di Arcore Maurizio Bono e l’assessore al bilancio Serenella Corbetta, alla presenza del consigliere regionale Alessandro Corbetta. Nella missiva l’assessore aveva dichiarato che il destino dell’ex Asilo sarebbe stato quello di diventare una Casa della Comunità, dando il via libera per un tavolo congiunto tra Asst, Ats per l’analisi dei bisogni territoriali. Casa di Comunità che dunque verrà realizzata all'interno dei locali dell'ex asilo San Giuseppe acquistato dall'Esecutivo arcorese nel dicembre del 2022.

Anche un asilo nell'ex asilo?

Secondo indiscrezioni nelle intenzioni dell'Amministrazione comunale vi sarebbe l'intenzione di dare vita ad un asilo in collaborazione con Ats, Regione e università. In pratica si tratterebbe di un asilo che verrebbe creato accanto alla Casa di comunità e che accoglierebbe da un lato i piccoli con difficoltà psicomotorie e dall’altra i docenti universitari che a loro volta formerebbero i giovani universitari. Sfruttando l’idea dell’asilo l'Amministrazione darebbe anche continuità al lascito della famiglia Tomaselli e che potrebbe essere una formidabile opportunità per venire incontro alle famiglie e al mondo della formazione e della ricerca.

Il tavolo istituzionale

Il tavolo istituzionale tra Regione, Ats, Asst e Comune di Arcore è già stato attivato e nei giorni scorsi c'è già stato un primo incontro. Un tavolo che vede l'Amministrazione comunale impegnata per raggiungere l'operatività della struttura il prima possibile. Nella delibera di autorizzazione di acquisizione dell’immobile approvata all’unanimità dal Consiglio comunale il 18/07/2022, già si diceva che l’immobile di via Tomaselli, per la sua collocazione e la sua dimensione, è idoneo al soddisfacimento dell’interesse pubblico e alla realizzazione di una Casa di Comunità. Questo quale importante punto di riferimento continuativo per la comunità arcorese, vuoi per le funzioni di assistenza sanitaria primaria, vuoi per le attività di prevenzione che in essa potrebbero essere esercitate, quali, ad esempio, prelievi e vaccinazioni, cure primarie e continuità assistenziale, area ambulatori specialistici, area dei programmi di prevenzione e di promozione della salute, attività consultoriali, area servizi sociali del Comune.