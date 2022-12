Sotto l'albero del Comune... l'ex asilo

Sotto l'albero del Comune di Arcore spunta... l'ex asilo San Giuseppe che è stato formalmente acquistato dall'Amministrazione in vista della creazione di una Casa di Comunità

Da asilo a Casa di Comunità

Mercoledì 7 dicembre in Comune ad Arcore è stato firmato l’atto di acquisto dell’immobile ex asilo San Giuseppe di via Tomaselli. Una operazione da 2.002.500 euro, a cui sono stati stornati i 577.026,19 euro di debiti della Fondazione nei confronti del Comune, per

un versamento effettivo di poco più di un milione e 400mila euro.

E se il passato dell'immobile è noto, anche il futuro sembra delineato: l’edificio storico per tutta la comunità di Arcore, avrà infatti destinazione a servizi sociali, socio sanitari ed educativi.

La soddisfazione del sindaco Maurizio Bono

Oggi, giovedì 8 dicembre, a margine dell’accensione delle luci dell’Albero di Natale posto sul bordo della pista di pattinaggio, il sindaco Maurizio Bono non ha nascosto la sua soddisfazione.

“ Il San Giuseppe è degli arcoresi, ed è una vittoria di tutta la Comunità. Devo questo splendido traguardo al lavoro congiunto di tutta la mia giunta e dei funzionari comunali. E’ solo il primo passo. Ancora dobbiamo lavorare per la realizzazione della Casa di Comunità, ma il traguardo è all’orizzonte. Non mi lascio andare a facili entusiasmi, come del resto, è mia consuetudine passare sempre dalle parole ai fatti”

Ma cosa è una Casa di Comunità?

È un servizio strategico per rafforzare le prestazioni erogate sul territorio attraverso la creazione di reti di prossimità per l’assistenza territoriale, l’assistenza domiciliare, le cure primarie e il supporto sociale e assistenziale. L’obiettivo è la più efficace integrazione possibile fra tutti i servizi socio-sanitari.

Garantisce un punto unico di riferimento per la salute dei cittadini, un percorso di cure personalizzate, l’accesso integrato all’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale, la presa in carico della cronicità, una valutazione a 360° del bisogno di salute grazie ad un team di professionisti medici e sanitaria, con una serie di servizi quali quello di Front Office e Accoglienza, servizio di cure primarie, Punto Unico di Accesso, Ambulatorio Infermieri di Famiglia e di Comunità e Ambulatori specialistici

Per la sua collocazione e dimensione punta a essere un importante punto di riferimento continuativo per la comunità arcorese. Assistenza sanitaria primaria, attività di prevenzione che in essa potrebbero essere esercitate, quali, ad esempio, prelievi e vaccinazioni, cure primarie e continuità assistenziale, ambulatori specialistici, area dei programmi di prevenzione e di promozione della salute, attività di consultorio, area servizi sociali del Comune