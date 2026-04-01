Premio Meda Donna: consegnate nuove pergamene alle imprenditrici alluvionate

Premio Meda Donna 2026: consegnate nuove pergamene alle imprenditrici colpite dall’alluvione.

Premio Meda Donna: consegnate nuove pergamene

Nei giorni scorsi, nella sala Pertini del Municipio di Meda, si è svolta la consegna delle pergamene del Premio Meda Donna 2026 alle donne imprenditrici colpite dall’alluvione del 22 settembre 2025 che non avevano potuto prendere parte alla cerimonia dell’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna.

Premiate le imprenditrici alluvionate

Il riconoscimento, promosso dall’assessorato alle Politiche femminili, nasce dalla volontà della Commissione Premio Meda Donna di valorizzare la determinazione e la capacità di resilienza dimostrate dalle imprenditrici del territorio che hanno affrontato le conseguenze dell’evento alluvionale, proseguendo la propria attività e contribuendo alla ripartenza della comunità. La cerimonia ha rappresentato un momento di continuità rispetto all’iniziativa già realizzata l’8 marzo, con l’obiettivo di raggiungere tutte le destinatarie del riconoscimento e sottolineare, anche simbolicamente, la vicinanza dell’Amministrazione comunale.

“Segno di gratitudine alle donne che hanno dimostrato forza in un momento di difficoltà”

«Con questo riconoscimento – dichiara l’assessore alle Politiche femminili Mara Pellegatta, presente all’evento con il sindaco Luca Santambrogio – abbiamo voluto dare un segnale concreto di attenzione e di gratitudine verso donne che, anche in un momento di grande difficoltà, hanno dimostrato forza, capacità imprenditoriale e senso di responsabilità verso il territorio. Il Premio Meda Donna rappresenta un gesto simbolico, ma significativo, per valorizzare il loro impegno e il contributo che continuano a offrire alla nostra comunità».

E’ ancora possibile ritirare il premio

L’Amministrazione comunale informa che tutte le donne imprenditrici colpite dall’alluvione che non hanno potuto partecipare né alla cerimonia dell’8 marzo né a quella del 26 marzo possono comunque ritirare la pergamena rivolgendosi all’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Meda negli orari di apertura.